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5 颗小行星接近地球：大小、速度和距离详细信息揭晓

By曼波布雷西亚

20 年 2023 月 XNUMX 日
5 颗小行星接近地球：大小、速度和距离详细信息揭晓

美国宇航局已经确定了五颗小行星目前正在冲向地球，并将在未来几天内接近地球。 这些小行星的大小和速度各不相同，其中一颗几乎与建筑物一样大。 以下是有关每块太空岩石的关键细节。

小行星 2023 SN1： 这颗宽度为 15 英尺的小行星目前正在飞向地球，并将于 20 月 58,306 日近距离掠过地球。它的行进速度为每小时 332,000 公里。 这颗小行星最近的距离仅为XNUMX公里，比月球的距离还要近。

小行星 2023 RP9： 小行星 90 RP2023 宽度约为 9 英尺，也正向地球飞去，并将于 20 月 47,678 日最接近地球。它以每小时 881,000 公里的惊人速度移动，与地球的距离仅为 XNUMX 公里。

其余三颗小行星尚未在源文章中单独描述，但它们在大小、速度和与地球的接近度方面可能具有相似的特征。

小行星的这些近距离接触提醒人们，在监测有可能与我们的星球近距离接触的空间物体时，需要时刻保持警惕。 美国宇航局和世界各地的其他航天机构持续跟踪小行星和其他天体，以确保及早发现并在必要时采取潜在的缓解策略。

值得注意的是，虽然这些小行星距离地球相对较近，但目前无需担心，因为它们的计算轨迹显示没有重大碰撞威胁。 这些相遇为科学家提供了宝贵的机会来近距离研究这些太空岩石，并提高我们对其成分和行为的理解。

来源：
– NASA（美国国家航空航天局）

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