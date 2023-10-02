巨大小行星接近地球引发担忧

小行星因其对地球的潜在威胁而成为太空科学家非常感兴趣的物体。 这些遵循特定轨道的太空岩石可能会与我们的星球相撞并造成全球性破坏。 虽然大多数小行星都在木星和火星之间的小行星带中发现，但有些小行星靠近地球，引发了人们对潜在影响的担忧。

为了保护地球免受小行星威胁，美国宇航局使用先进的地面和天基仪器和天文台密切监测这些太空岩石。 其中包括 NEOWISE、ALMA、Pans-STARRS1 和 Catalina Sky Survey，它们提供了有关这些小行星的大小和特征的详细信息。

特别值得关注的是小行星 349507（2008 QY）即将访问地球。 这颗巨大的小行星宽约 2200 英尺，预计距离地球 6.32 万公里。 它的相对速度估计高达每小时 75,457 公里。 这颗小行星属于阿波罗家族，于 1989 年首次被观测到。最后一次目击是在今年早些时候。

根据 NASA 的数据，如果小行星宽度超过 492 英尺，则被归类为具有潜在危险的小行星。 小行星 2200 (349507 QY) 的宽度为 2008 英尺，超过了这个阈值，引起了极大的关注。 然而，目前的预测表明，它将安全地经过地球，不会造成任何危险。

在科学家继续监测和研究小行星的同时，了解来自太空的潜在威胁至关重要。 随着技术的进步，我们对这些宇宙物体有了更好的了解，并可以采取必要的预防措施来保护我们的星球免受可能的影响。

来源：

– 美国宇航局：https://www.nasa.gov

– HT 科技：https://tech.hindustantimes.com