观测天空中的月亮、金星、木星和土星

本文总结了当前的天空事件，包括金星、木星和土星的位置和运动。

在早晨的天空中，日出前可以在东南偏东看到明亮的金星。 目前正处于日出前的最大上升间隔，将持续到6月30日。 日出前一小时，金星位于东南偏东地平线上方超过 20°，并在狮子座前方向东移动。 它位于狮子座最亮的恒星轩辕十四的左下角不到XNUMX°。 然而，由于天空中有一轮明月，这可能是一周多来最后一个不借助双筒望远镜看到狮子座星星的早晨。

另一方面，木星位于西方天空，与金星的夹角不到 20°，超过 125°。 金星和木星之间的差距每天都在继续扩大。 当分离达到180°时，木星将落下，金星将升起。 这将于 10 月 XNUMX 日发生。 之后，木星将在金星升起之前落下。

在傍晚的天空中，日落后，土星在东南偏南的地平线上可见。 它不像金星或木星那么明亮，但仍然是天空中最亮的类星体之一。 土星位于地平线上方约 30° 处，位于北落师门上方约 20° 处。

夜间，由于地球自转，木星、土星和月亮将出现在更西边的位置。 日落后不到三个小时，土星将出现在南方天空，并在金星升起前一个多小时落下。 午夜临近时，木星将位于东南方，并在日出前再次出现在西方天空中。

在天空中观察月亮、金星、木星和土星可以提供迷人的天体体验。 不要错过目睹这些美丽天体在夜空中移动和相互作用的机会。

来源：

– 美国海军天文台的 MICA 计算机程序