清晨天空中金星、月亮和轩辕十四的美丽

今天早上，日出前，金星、新月和轩辕十四星聚集在东方天空，天空观测者看到了令人惊叹的景象。 金星和土星也处于冲位，这意味着它们在天空中相距 180°。 然而，虽然金星足够明亮，可以穿透地平线附近的阴霾，但土星的能见度却受到很大影响。

金星是清晨天空中的女王，在地平线上方约 30° 处闪耀着明亮的光芒，比天空中所有的星体还要耀眼。 由于其亮度，很容易被误认为是飞机上的灯。 轩辕十四是狮子座最亮的恒星，位于金星左上方 2.4° 处。 今天早上，月亮被照亮了 16%，出现在金星左上方 5.9° 处。 Earthshine，即从地球海洋、云层和陆地反射的阳光，轻轻地照亮了月球的夜间部分。

金星、月亮和轩辕十四的聚集在未来几年里会相当频繁。 2024年，它们将在夜空中形成一个直径为2.6°的圆圈。 当年5月5日，日落后三十分钟，金星将在地平线上方不到XNUMX°。

2025年，即19月1.3日，这三个天体将合并成一个直径只有16°的圆，创造出令人惊叹的景象。 次年，即 7.8 月 XNUMX 日，它们将形成一个 XNUMX° 的圆圈，延伸到双筒望远镜的视野之外。

在傍晚的天空中，火星是看不见的，而土星在日落后大约一个小时出现在东南天空。 木星在夜幕降临后约 68 分钟升起，约一小时后在东北偏东方向可见。

目睹这些天体聚会并提醒我们宇宙的美丽和广阔总是一种享受。

（来源：文章来源）