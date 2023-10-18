2023 年 XNUMX 月的天空：金星、木星和土星

2023 年 30 月，清晨的天空观测者将看到由新月和金星组成的美丽景象。 日出前大约一小时，可以在东南方天空中看到新月，亮度为 20%，位于半高处。 明亮的金星在月球右上方 16.0° 范围内发出明亮的光芒。 对于那些使用双筒望远镜的人来说，可以在月球左下角约 XNUMX° 处发现五王星（狮子座的尾巴）。

在接下来的几个早晨，金星、月亮和扎尼亚星（也称为维吉尼斯星）将出现在同一视野中。 观察者可以目睹月球逐渐靠近金星，同时金星远离扎维贾瓦并接近扎尼亚。 13日早上，金星将经过扎尼亚。 使用双筒望远镜，人们还可以观察金星旁边的遥远星野。

此外，观众还可以在月球上寻找地球反光，这是由地球海洋、云层和陆地反射的阳光造成的。 这种现象柔和地照亮了月亮的夜晚部分，增添了它的美丽。

木星是另一颗著名的行星，可以在傍晚的天空中看到。 西边的气温很低，落下时颜色变得更暗。 尽管大气层变暗和模糊，木星在落下之前仍然可见，这与土星不同。

说到土星，日落后一小时左右，可以在东南偏南超过 30° 的位置找到它。 它在水瓶座前方缓慢向东移动，目前位于摩羯座尾巴天津四左上方约 6.7° 处。 土星逐渐向水瓶座的腿斯卡特和水瓶座拉姆达移动。 北落师门也可见，位于土星左下角约 20°，地平线上方近 15°。 日落后几个小时内可以看到土星，然后在西南偏西方向落下。

综上所述，2023年XNUMX月为天空爱好者提供了在日出前的清晨天空中观测新月和金星的机会。 此外，晚上可以轻松看到木星和土星。 所以，拿起你的双筒望远镜，准备好观看本月令人惊叹的天象表演吧！

定义：

– 地球反光：来自地球的反射阳光照亮了月球的黑暗部分。

– 五星座：狮子座β星的名称，位于狮子座。

– 扎尼亚 (Zaniah)：扎尼亚 (Zaniah) 也称为 Eta Virginis，是处女座的一颗恒星。

来源：

– 美国海军天文台的 MICA 计算机程序。