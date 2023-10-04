船底座伊塔二十年的延时：对恒星爆炸的新见解

钱德拉 X 射线天文台的观测结果与欧空局 XMM-牛顿望远镜的数据相结合，提供了有关海山二星“大喷发”的恒星爆炸的令人着迷的新信息。 这次喷发发生在 1800 年代中期，非常剧烈，以至于该系统猛烈地喷出了相当于 10 到 15 个地球质量的物质，形成了一个密集的气泡，称为侏儒星云。

钱德拉在 1999 年、2003 年、2009 年、2014 年和 2020 年拍摄了海山二的图像，使科学家能够研究大喷发物质在二十年来的膨胀情况。 最新的观测结果不仅揭示了侏儒星云周围的明亮 X 射线环，还揭示了一个较暗的 X 射线环，为了解船底座埃塔的暴力历史提供了宝贵的见解。

微弱的 X 射线弹被认为是 1840 年代大火山喷发的冲击波，此前未知。 这一发现揭示了船底座埃塔的背景故事，并增加了我们对其演化的理解。 该研究的主要作者迈克尔·科科伦（Michael Corcoran）解释说，这个微弱的 X 射线外壳“讲述了船底座埃塔背景故事的重要部分，否则我们不会知道。”

进一步的分析表明，X射线的外壳源自大喷发前垂死恒星喷射出的物质。 哈勃太空望远镜观察到的该区域团块的运动表明，这种物质很可能在 1200 年至 1800 年间被炸毁。大火山爆发的冲击波将这些团块加热到数百万摄氏度，形成了明亮的 X-射线环。 现在，爆炸波已经超出了环，提供了额外的证据，证明大喷发很可能是由三星级系统中的两颗恒星合并引起的。

钱德拉和 XMM-Newton 之间的合作证明了将不同天文仪器的观测结果结合起来的力量，可以更深入地了解这些恒星现象。 研究结果发表在《天体物理学杂志》上，它们有助于我们了解爆炸性恒星事件的复杂动力学和演化。

来源：

– 天体物理学杂志（已发表的研究）

– 图片来源：X 射线：NASA/SAO/GSFC/M。 科科伦等人； 图像处理：L Frattare、J Major、N Wolk、SAO/CXC