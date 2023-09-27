新发现的巨型蜘蛛化石揭示了蜘蛛的灭绝

由澳大利亚博物馆和新南威尔士大学领导的澳大利亚科学家小组取得了突破性的发现——一种属于刷足活板门蜘蛛家族的巨型蜘蛛化石。 这块化石被命名为 Megamonodontium mccluskyi，是有史以来发现的第一个此类化石，为蜘蛛的进化史增添了宝贵的见解。

科学家们估计这块化石的年龄在 11 至 16 万年前，它是在新南威尔士州麦格拉斯平地 (McGraths Flat) 发现的，该化石地点以富含铁的针铁矿岩石而闻名。 该蜘蛛化石属于 Barychelidae 科，比现存的 Monodontium 属（一种刷毛活板门蜘蛛）大五倍。

新南威尔士大学古生物学家马修·麦凯里博士表示，这一发现填补了我们对蜘蛛过去了解的重大空白，并提供了有关蜘蛛灭绝的新信息。 他解释说，这种化石的现存近亲是在从新加坡到巴布亚新几内亚的潮湿森林中发现的，这表明该化石群曾经在澳大利亚大陆生活过类似的环境。 然而，随着澳大利亚变得更加干旱，这种蜘蛛物种可能已经灭绝。

昆士兰博物馆的蜘蛛学家、该研究的指导作者罗伯特·雷文博士强调了这一发现的重要性。 它不仅是澳大利亚发现的最大的蜘蛛化石，也是世界范围内发现的首个蜘蛛科化石。 蜘蛛化石的罕见性可以归因于它们大部分时间都呆在洞穴里的行为，这使得它们无法处于适合化石形成的环境中。

麦格拉斯平原的化石经过扫描电子显微镜的仔细检查，使科学家能够研究蜘蛛的爪子、腿和身体的复杂细节。 这项分析揭示了被称为刚毛的毛发状结构，它具有多种功能，例如感知化学物质、检测振动、防御威胁，甚至产生声音。

这一突破性的发现不仅扩大了我们对澳大利亚蜘蛛化石的了解，而且还为蜘蛛物种的灭绝提供了宝贵的见解。 通过进一步的探索和研究，科学家们希望揭开更多关于这些迷人生物的进化历史和奥秘。

杂志参考：

马修·R·麦凯里、迈克尔·弗雷斯、罗伯特·雷文。 澳大利亚中新世的一种大型刷足活板门蜘蛛（Mygalomorphae：Barychelidae）。 林奈学会动物学杂志。 DOI：10.1093/zoolinnean/zlad100

来源：

– 澳大利亚博物馆

– 新南威尔士大学

– 昆士兰博物馆