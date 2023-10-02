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科学

以字母“N”开头的有趣恐龙

By加布里埃尔博塔

2月 2023日，XNUMX
以字母“N”开头的有趣恐龙

本文探讨了恐龙的迷人世界，重点介绍了 12 种名字以字母“N”开头的恐龙。 这些令人难以置信的生物生活在侏罗纪晚期和白垩纪晚期，为了解地球史前的过去提供了一个窗口。

这份名单上的恐龙之一是南雄龙，这是一种存在于白垩纪晚期的大型兽脚亚目恐龙。 它采用双足站立，体型适中，估计长约 13 至 16 英尺，重达 2,000 磅。 虽然它主要是食草动物，但也被认为是杂食动物。

另一种恐龙是尼多角龙，是白垩纪晚期的草食性恐龙。 它属于角龙科，具有独特的褶边，饰有独特的图案。 尽管与三角龙有相似之处，但三角龙仍然是专家们争论的话题。

Nemegtosaurus 是一种泰坦蜥脚类恐龙，也生活在白垩纪晚期。 它以其非常长的脖子而闻名，这使得它能够到达高处的树木和植物。 尽管其确切饮食尚不清楚，但据信它是食草动物。

新猎龙是白垩纪早期的一种可怕的掠食者，是一种大型兽脚亚目恐龙。 它拥有锋利的爪子和牙齿，是小型恐龙的熟练猎手。 Neovenator 的化石在英国怀特岛被发现。

最后是内乌肯龙，一种生活在白垩纪晚期的大型食草恐龙。 这种恐龙属于萨尔特龙科蜥脚类恐龙，被认为是迄今为止发现的较小的蜥脚类恐龙之一。 内乌肯龙的确切大小和重量仍在专家之间争论。

这五种恐龙只是以字母“N”开头的 12 种迷人恐龙的一瞥。 他们每个人都对地球古代居民的多样性和复杂性提供了独特的视角。 通过研究这些令人难以置信的生物，科学家可以继续揭开我们星球史前过去的谜团。

来源：
– 伦敦自然历史博物馆
– 大英百科全书

By 加布里埃尔博塔

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