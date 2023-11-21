国际空间站成立 25 周年：里程碑及未来

国际空间站 (ISS) 最近庆祝了自第一个模块发射以来的 25 周年纪念日。 过去25年来，国际空间站已成为国际合作的象征和无数科学发现的平台。 让我们探讨一些有关国际空间站及其令人难以置信的旅程的常见问题。

国际空间站有多大？

国际空间站的尺寸比六居室的房子还要大，从一端到另一端的长度长达 357 英尺（108 米）。 客观来说，它的大小相当于一个美式足球场。 国际空间站内部设有六个睡眠区、三个浴室、一个健身房和各种研究设施。

国际空间站的飞行速度有多快？

国际空间站以大约 17,500 英里/小时（28,000 公里/小时）的惊人速度在太空中疾驰。 空间站每 90 分钟绕地球一圈，每天都会经历 16 次日出和日落，令人惊叹。 这些天体转变的美丽已被令人惊叹的延时镜头捕捉到。

宇航员在国际空间站停留多长时间？

通常，宇航员在国际空间站上待大约六个月，尽管有些人停留的时间较短或较长。 一个值得注意的例外是弗兰克·鲁比奥 (Frank Rubio)，他在太空中度过了破纪录的 2023 天后于 371 年 XNUMX 月返回地球，超过了之前任何一位 NASA 宇航员的停留时间。 原计划为期六个月，但他的航天器出现问题导致任务延长。

国际空间站上最多可容纳多少人？

虽然国际空间站通常可容纳约 13 名宇航员，但也有过空间站容纳多达 XNUMX 名乘客的情况。 这些较高的数字通常发生在船员换班期间，但并不常见。

在哪里可以从国际空间站观察到地球的最佳景观？

国际空间站的冲天炉舱有七个窗户，可提供无与伦比的地球全景。 宇航员在闲暇时经常被吸引到这个天文台，拍摄令人惊叹的照片和视频。 例如，法国宇航员托马斯·佩斯奎特 (Thomas Pesquet) 精心计划了他的摄影课程，以捕捉经过国际空间站下方不同区域的最佳镜头。

国际空间站曾经遇到过危险吗？

虽然国际空间站免受大多数太空碎片的影响，但始终存在一定的碰撞风险。 地面控制人员孜孜不倦地监测轨道上的物体，并在较大碎片威胁潜在影响时调整国际空间站的轨道。 2021 年，当碎片云构成潜在危险时，宇航员在飞船中暂时避难。 幸运的是，车站没有受到伤害，运营得以恢复正常。

从地球上能看到国际空间站吗？

绝对地！ 无需望远镜或双筒望远镜即可从地球上看到国际空间站。 NASA 甚至推出了一款有用的应用程序，当空间站在大约 250 英里的高度滑过天空时，它会指示何时何地抬头寻找该空间站。

宇航员在太空中如何处理卫生间必需品？

最常见的问题之一是，宇航员在微重力条件下使用卫生间时面临着独特的挑战。 为了确保清洁度和效率，工程师设计了专门的系统。 对于尿液，使用吸管将其过滤并回收成饮用水。 固体废物可以存放在一个小的指定区域。 要深入了解国际空间站厕所的运作方式，请参阅此说明资源。

国际空间站还会在轨道上再呆 25 年吗？

遗憾的是，国际空间站老化的设计给维护带来了越来越大的困难和成本。 目前，国际空间站的运行计划是到 2030 年，之后 NASA 及其合作伙伴将小心翼翼地使该设施脱离轨道。 在重返地球大气层期间，国际空间站的很大一部分将燃烧并解体。

长期停留在太空的前景如何？

国际空间站任务的结束并不标志着人类长期太空旅行冒险的结束。 美国宇航局已经与私营公司建立了合作伙伴关系，建造新的空间站，以接续国际空间站的任务。 SpaceX 与总部位于洛杉矶的初创公司 Vast 合作就是这样的合作伙伴之一，他们计划最早在 2025 年发射一个新的模块。此外，中国已经建立了自己的空间站，NASA 也打算建立一个月球基地，用于长期载人航天任务。宇航员留下来。

当我们回顾国际空间站过去 25 年取得的卓越成就时，我们热切期待对太空的持续探索和未来的无限可能性。

资料来源：NASA

常见问题解答（FAQ）

1. 国际空间站有多大？

国际空间站从一端到另一端的长度约为 357 英尺（108 米），比六居室的房子还要大。

2. 国际空间站的飞行速度有多快？

国际空间站以大约 17,500 英里/小时（28,000 公里/小时）的速度绕地球运行，每 90 分钟完成一圈。

3. 宇航员在空间站停留多长时间？

宇航员通常在国际空间站上度过大约六个月的时间，但持续时间可能会有所不同，从较短到较长的停留时间不等。

4. 国际空间站上最多可容纳多少人？

虽然国际空间站通常可容纳约 13 名乘客，但有时在机组人员换班期间可容纳多达 XNUMX 名乘客。

5. 在国际空间站的哪个位置可以看到地球的最佳景观？

国际空间站的圆顶舱通过其七个窗户提供了地球的独特景观，吸引了宇航员在闲暇时间。

6. 国际空间站曾经遇到过任何危险吗？

国际空间站面临着空间碎片的潜在危险，但地面控制人员会操纵空间站以避免与较大物体发生碰撞。

7. 你能从地球上看到国际空间站吗？

是的，从地球上可以看到国际空间站，并且不需要望远镜或双筒望远镜就可以观察到它。

8. 宇航员在太空中如何使用卫生间？

宇航员使用专门设计的系统，配有尿液吸管和固体废物指定区域，以确保清洁。

9. 国际空间站还会在轨道上再呆25年吗？

不，目前的计划是让国际空间站运行到 2030 年，之后它将脱离轨道，导致其一部分在重返大气层时烧毁。

10. 长期停留在太空的前景如何？

美国宇航局正在与私营公司合作开发新的空间站，确保人类在国际空间站之外持续存在并取得科学进步。