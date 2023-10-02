科学家在火星上观测到巨大的尘暴

最近，在美国宇航局毅力号火星车的帮助下，科学家们在火星上取得了令人难以置信的发现。 他们发现了一股高度约两公里（1.2英里）的巨大旋风，被称为尘暴，正在穿越火星景观。

30 月 12 日，火星车穿越索罗法尔山脊时拍摄的镜头中观察到了尘暴。 可以看到旋风的下部以大约每小时2.5英里的速度从东向西移动。 任务研究人员分析了图像数据，确定尘暴距离火星车位置约四公里（XNUMX 英里）。

根据计算，科学家估计尘暴的宽度约为 60 米（200 英尺）。 尽管相机画面中只能看到漩涡底部 118 米（387 英尺），但他们能够估计其完整高度。

尘暴是由地球和火星上的灰尘和空气组成的旋风。 它们是通过表面加热而产生的，从而导致空气向上运动。 在火星上，这些大气现象很常见，并且可以达到令人印象深刻的高度。

这一发现对于研究火星环境的科学家来说具有重要意义，因为它为了解火星大气动力学提供了宝贵的见解。 通过研究这些尘暴，研究人员可以更好地了解其中的过程，并更深入地了解火星的气候和天气模式。

总的来说，这一观察提醒人们在火星上取得的令人难以置信的科学发现，并强调了继续探索我们邻近星球的重要性。

来源：

– 美国宇航局的毅力号火星车

– 火星大气动力学研究