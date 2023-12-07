设计缺陷导致美国宇航局样本返回任务中降落伞失败

NASA 的 OSIRIS-REx 任务于 24 年 2023 月 XNUMX 日成功从小行星 Bennu 送回了宝贵的岩石材料样本。然而，太空舱的着陆因设计缺陷导致的降落伞故障而受到影响。 根据NASA的调查，此次失败是由于设计方案中接线标签定义不一致，导致锥套降落伞部署不当。

最初，锥套降落伞应该部署在 100,000 英尺的高度，确保稳定下降约五分钟。 在 9,000 英尺的高度，它将被切断，让主降落伞接管。 但在这种情况下，锥套在 100,000 英尺的高度过早脱离，主降落伞被留下来单独处理下降。

调查显示，航天器设计和建造过程中的标注不精确导致接线不一致。 “主”一词用于设备的信号侧和接收器侧，但它指的是不同的组件。 因此，旨在部署锥套降落伞的信号反而切断了绳索，而切断绳索的信号则部署了锥套。

尽管在对太空舱硬件进​​行测试之前，调查结果是暂定的，但目前的重点是在美国宇航局约翰逊航天中心安全地处理和提取样本材料。 该团队已经收集了大量材料，超过了任务 60 克的目标。 初步分析表明样本中存在含水粘土和富含碳的物质，这可以为了解地球生命起源提供有价值的见解。

这次降落伞故障并不是美国宇航局样本返回任务中的第一次。 2004年，“创世纪”任务还经历了锥套降落伞故障，导致坠毁并污染了一些收集到的样本。 然而，保留了足够的样本来实现任务的目标。

通过纠正降落伞设计缺陷并从贝努样本中提取有价值的数据，美国宇航局旨在增强我们对近地天体地质多样性的了解，并揭示早期太阳系的形成。

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