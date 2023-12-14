新研究表明尼安德特人 DNA 在晨百灵行为中发挥作用

最近的一项研究发现，早起的人可能将其习惯归功于他们的古代尼安德特人祖先。 研究人员发现，保留在许多现代人类基因组中的尼安德特人 DNA 可能导致某些人成为“早起鸟”，即比其他人更早起床和上床睡觉的人。

虽然现代人类通过杂交获得的大多数尼安德特人基因已经通过进化被消除，但仍有一小部分仍然存在。 研究人员认为，这些基因帮助早期现代人类从非洲迁徙到欧亚大陆时适应新环境。

旧金山加州大学的科学家分析了现代人类和尼安德特人的 DNA，特别关注调节人类昼夜节律或生物钟的基因。 他们发现这些基因往往会增强早起的人的倾向。

为了验证他们的发现，研究人员求助于英国生物银行，该数据库包含超过 500,000 人的遗传和生活方式信息。 研究证实，许多人携带这些与早起相关的基因变异，支持尼安德特人基因与早起行为之间的联系。

然而，值得注意的是，早起的人不仅仅由尼安德特人的基因决定。 还有许多其他遗传、环境和文化因素会影响个人的睡眠模式。 总体而言，尼安德特人基因对早百灵行为的影响相对较小。

该研究的首席研究员约翰·卡普拉推测，这些尼安德特人的基因有利于早期现代人类适应高纬度地区的生活。 卡普拉认为，这些基因并不是早起本身的行为，而是表明生物钟更快，能够更好地适应高纬度地区通常出现的光照水平的季节变化。

这项新研究揭示了影响睡眠模式的遗传因素，并深入了解早期人类在不同环境中做出的进化适应。