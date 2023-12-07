研究揭示蝙蝠饮食的惊人多样性

莱布尼茨生物多样性变化分析研究所 (LIB) 的一项新研究通过对莱斯勒蝙蝠粪便的 DNA 分析，意外地发现了莱斯勒蝙蝠所食用的昆虫种类范围广泛。 这项研究发表在《生物多样性数据杂志》上，揭示了这些蝙蝠的饮食习惯，并强调了了解饮食偏好对物种保护的重要性。

确定小动物物种的饮食，特别是夜间活动的动物，可能具有挑战性。 研究小组面临着额外的困难，因为莱斯勒的蝙蝠栖息在森林中，很难找到它们。 然而，通过夜间在森林中用无线电发射器追踪蝙蝠，研究人员能够收集蝙蝠粪便样本，其中含有有价值的 DNA。

研究小组使用专门设计的“鸟粪陷阱”从蝙蝠的栖息腔中收集粪便。 对粪便的 DNA 分析显示，蝙蝠吃掉了 350 多种不同的昆虫。 菜单包括各种飞蛾、苍蝇、蚊子、甲虫、臭虫和其他小动物。

除了识别昆虫种类外，研究人员还观察了所食用昆虫的成分随时间的变化。 XNUMX月下旬至XNUMX月下旬，物种数量稳步增加，但到XNUMX月中旬再次减少。 这些模式与某些昆虫群体的活动模式一致。

LIB 元条形码部门负责人 Sarah Bourlat 博士对研究结果表示满意，并指出这些信息对于保护工作的重要性。 通过了解莱斯勒蝙蝠的首选猎物，自然资源保护者可以更好地保护蝙蝠本身及其猎物昆虫所需的栖息地。

这项研究强调了 DNA 分析在研究野生动物物种饮食方面的价值，并有助于我们了解自然生态系统中捕食者与其猎物之间错综复杂的关系。 了解饮食偏好及其影响因素对于有效的保护和管理策略至关重要。

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