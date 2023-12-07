新行星挑战了对行星形成的传统理解

宾夕法尼亚州立大学的研究人员有了一个惊人的发现，挑战了有关行星如何形成的现有理论。 研究小组发现了一颗名为 LHS 3154b 的行星，其体积是地球的 13 倍多，绕着一颗名为 LHS 3154 的恒星运行，该恒星比太阳小得多，温度也低。

LHS 3154b 与其主恒星之间的质量比大于地球和太阳的 100 倍，使其成为迄今为止发现的围绕超冷矮星运行的最大行星。 这一发现让行星科学家感到困惑，因为它与当前的天体形成模型相矛盾。

宾夕法尼亚州立大学天文学和天体物理学凡尔纳·M·威拉曼教授苏夫拉特·马哈德万 (Suvrath Mahadevan) 对这一发现表示惊讶。 他说：“我们不会想到在如此低质量的恒星周围存在如此重的行星。”

传统理论认为，恒星形成后，其周围的气体和尘埃会积聚形成原行星盘，最终在很长一段时间内导致行星的形成。 然而，LHS 3154 周围的圆盘缺乏足够的固体质量来支持 LHS 3154b 这样的行星的形成。

研究小组利用宾夕法尼亚州立大学开发的专用天文摄谱仪“宜居带行星探测器”(HPF) 做出了这一突破性的发现。 HPF 旨在探测围绕可能存在液态水的冷恒星运行的行星。

探测围绕较冷恒星运行的行星比围绕太阳等恒星运行的行星更容易，因为行星与其较冷恒星的距离越近，在其光谱中产生的信号就越容易被探测到。 马哈德万将这种现象比作靠近篝火来接收热量。

LHS 3154b 的发现为检验现有行星形成理论提供了独特的机会。 Mahadevan 表示：“这正是我们建造 HPF 的目的，探索银河系中最常见的恒星如何形成行星，并找到这些行星。”

这一突破性的发现强调了宇宙中仍有大量未知因素，并挑战科学家重新评估他们对行星形成背后复杂过程的理解。

米卡·汉克斯 (Micah Hanks) 是《汇报》的主编兼联合创始人。 您可以通过电子邮件联系他： [电子邮件保护]。 在 micahhanks.com 和 X 上关注他的工作：@MicahHanks。

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