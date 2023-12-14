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新研究揭示了古代墓葬的惊人细节

By加布里埃尔博塔

14月2023日，XNUMX
新研究揭示了古代墓葬的惊人细节

最近对德国一处古代墓地进行的研究揭示了有关坟墓主人的新的、令人惊讶的信息。 这一发现是 89 年前发现的，其中包括埋在一起的一名妇女和一名婴儿的遗骸。 此前人们认为两人是母子，但基因分析显示他们的关系更为疏远。

根据会议记录“Propylaeum”中发表的一章，这名妇女实际上是男孩婴儿的四级或五级亲戚。 这一发现表明，这个男孩的埋葬时间比他的（曾）曾曾祖母晚了几十年。 墓葬中复杂的家庭关系让研究人员着迷，并揭示了当时的文化习俗。

墓葬中一个特别有趣的方面是与这位妇女一起埋葬的物品。 这些文物使专家得出结论，她可能是一名萨满。 该墓地的历史可以追溯到大约 9,000 年前，为了解古代文化的精神信仰和实践提供了宝贵的见解。

基因分析还显示，该女子具有西欧狩猎采集者常见的某些身体特征。 她的头发和肤色比现代欧洲人更深，据信她的眼睛颜色更浅，呈蓝色。 这些特征为古代人群的遗传多样性和复杂性提供了进一步的证据。

这项研究是由德国马克斯·普朗克进化人类学研究所考古遗传学系组长沃尔夫冈·哈克（Wolfgang Haak）进行的。 通过对这名妇女的整个基因组进行测序，哈克和他的团队对这个古老的墓地有了新的认识。

这一发现提醒我们数千年前存在的丰富历史和复杂的社会动态。 随着科学家不断通过基因分析和其他手段发现新信息，我们对过去的了解只会继续扩大。

By 加布里埃尔博塔