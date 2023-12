Tani baba otitọ AI?

By

Lakotan:

Ibeere ti tani baba otitọ ti Artificial Intelligence (AI) ti jẹ koko-ọrọ ti ariyanjiyan ati ijiroro fun ọpọlọpọ ọdun. Nkan yii ni ero lati ṣawari sinu awọn ipilẹṣẹ ti AI ati ṣawari awọn ifunni ti awọn nọmba pataki ni aaye. Lati Alan Turing's groundbreaking work on the machine intelligence to John McCarthy's kiikan ti oro naa "Oye Oríkĕ," ​​a yoo ṣe ayẹwo awọn irisi oniruuru ati awọn ariyanjiyan ti o wa ni ayika ibeere iyanilẹnu yii. Nipasẹ ijabọ, iwadii, ati itupalẹ oye, nkan yii n wa lati tan imọlẹ si itan-akọọlẹ eka ti AI ati awọn ẹni-kọọkan ti o ti ṣe awọn ipa pataki ninu idagbasoke rẹ.

Introduction:

Imọye Artificial, aaye ti imọ-ẹrọ kọnputa ti a ṣe igbẹhin si ṣiṣẹda awọn ẹrọ oye, ti jẹri awọn ilọsiwaju iyalẹnu ni awọn ọdun aipẹ. Sibẹsibẹ, awọn gbongbo AI ni a le ṣe itopase pada si aarin-ọdun 20 nigbati awọn aṣaaju-ọna bẹrẹ si ṣawari imọran ti oye ẹrọ. Bi aaye naa ti nlọsiwaju, ọpọlọpọ awọn nọmba ti o ni ipa ti o farahan, ọkọọkan ṣe idasi si idagbasoke AI ni awọn ọna alailẹgbẹ wọn. Nkan yii ni ero lati ṣii baba otitọ ti AI nipa ṣiṣe ayẹwo awọn ifunni ti awọn eniyan olokiki wọnyi ati ipa ti iṣẹ wọn.

Alan Turing: Aṣáájú-ọ̀nà Oye ẹrọ:

Alan Turing, onimọ-jinlẹ ara ilu Gẹẹsi ati onimọ-jinlẹ kọnputa, ni igbagbogbo gba bi aṣáájú-ọnà ti oye ẹrọ. Iwe ipilẹ rẹ, "Ẹrọ Iṣiro ati Imọye," ti a tẹjade ni ọdun 1950, ṣafihan imọran ti Idanwo Turing. Idanwo yii ni ero lati pinnu agbara ẹrọ kan lati ṣafihan ihuwasi oye ti ko ṣe iyatọ si ti eniyan. Iṣẹ Turing gbe ipilẹ fun idagbasoke AI ati ni ipa lori iwadii atẹle ni aaye.

John McCarthy: Olupilẹṣẹ ti Oro naa “Ọye Oríkĕ”:

Lakoko ti awọn ifunni Turing ṣe pataki, John McCarthy ni ẹniti o ṣẹda ọrọ naa “Oye oye Artificial” ni ọdun 1956. McCarthy, onimọ-jinlẹ kọnputa Amẹrika kan, ṣeto Apejọ Dartmouth, eyiti o jẹ olokiki ni ibi-ibi ti AI. Apero na ṣajọpọ awọn oniwadi ti o nifẹ si simulating oye eniyan lori awọn ẹrọ. Oro McCarthy di gbigba ni ibigbogbo, fifun ni orukọ si aaye naa ati ṣiṣe idanimọ rẹ.

Awọn eeya ti o ni ipa miiran:

Yato si Turing ati McCarthy, ọpọlọpọ awọn eniyan miiran ti ṣe awọn ifunni akiyesi si idagbasoke AI. Marvin Minsky, nigbagbogbo tọka si bi “baba AI,” papọ-da Massachusetts Institute of Technology's AI Laboratory o si ṣe awọn ilọsiwaju pataki ni aaye ti awọn roboti. Ni afikun, Herbert Simon ati Allen Newell ṣe agbekalẹ Onimọ-jinlẹ Logic, eto AI akọkọ ti o lagbara lati ṣe afihan awọn imọ-jinlẹ mathematiki. Awọn ẹni-kọọkan wọnyi, laarin awọn miiran, ti ṣe awọn ipa to ṣe pataki ni ṣiṣe apẹrẹ itọpa ti AI.

FAQ:

Q: Ṣe idahun pataki kan wa si ẹniti baba otitọ AI jẹ?

A: Ibeere ti baba otitọ AI ko ni idahun ti o daju. Aaye AI ti wa nipasẹ awọn ifunni ti awọn eniyan lọpọlọpọ, ọkọọkan n mu awọn iwoye alailẹgbẹ wọn ati awọn ilọsiwaju wa. Ó bọ́gbọ́n mu jù láti mọ ìsapá àpapọ̀ àwọn aṣáájú ọ̀nà wọ̀nyí dípò yíya ẹnì kọ̀ọ̀kan jáde.

Ibeere: Kini idi ti Alan Turing nigbagbogbo ṣe akiyesi aṣáájú-ọnà AI?

A: Iṣẹ Alan Turing lori oye ẹrọ, paapaa imọran rẹ ti Idanwo Turing, fi ipilẹ fun idagbasoke AI. Awọn imọran ati awọn oye rẹ sinu agbara ti awọn ẹrọ lati ṣafihan ihuwasi oye jẹ ipilẹ-ilẹ ati ipa pupọ.

Q: Kini pataki ilowosi John McCarthy?

A: Ipilẹṣẹ John McCarthy ti ọrọ naa “Ọye Oríkĕ” ati eto-ajọ rẹ ti Apejọ Dartmouth ṣe ipa pataki ni idasile AI gẹgẹbi aaye ikẹkọ pato. Awọn igbiyanju McCarthy ṣe iranlọwọ lati ṣe apẹrẹ idanimọ ti AI ati pe o mu awọn oniwadi jọpọ lati ṣawari awọn iṣeeṣe ti kikopa oye oye eniyan.

Ikadii:

Ipinnu baba otitọ ti AI jẹ iṣẹ-ṣiṣe eka kan, bi aaye naa ti wa nipasẹ awọn akitiyan apapọ ti awọn eniyan lọpọlọpọ. Lakoko ti iṣẹ aṣaaju-ọna Alan Turing lori oye ẹrọ ati ẹda John McCarthy ti ọrọ naa “Ọlọgbọn Artificial” duro jade, o ṣe pataki lati ṣe idanimọ awọn ifunni ti awọn eeyan ti o ni ipa miiran daradara. Idagbasoke AI jẹ igbiyanju ifowosowopo, ati gbigba awọn iwoye oniruuru ati awọn ilọsiwaju ti awọn aṣaaju-ọna wọnyi ṣe pataki ni oye itan-ọrọ ọlọrọ aaye ati agbara fun ọjọ iwaju.