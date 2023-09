Orange Pi Ṣafihan Orange Pi Zero 2W: Iyipada Ti Kojọpọ Agbara si Rasipibẹri Pi Zero 2 W

Orange Pi ti ṣafihan ẹbun tuntun rẹ, Orange Pi Zero 2W, eyiti o ṣe ileri lati fi iṣẹ imudara ati iranti pọ si ni akawe si awọn oludije rẹ. Orange Pi Zero 2W ni agbara nipasẹ ohun elo Allwinner H618 quad-core Cortex-A53, ṣiṣe ni yiyan ti o lagbara fun ọpọlọpọ awọn ohun elo, pẹlu awọn apoti TV, awọn ẹrọ simẹnti iboju smart, awọn ile ọlọgbọn, awọn ẹnu-ọna smart, ati Intanẹẹti Awọn nkan (IoT).

Orange Pi Zero 2W fa awokose lati Rasipibẹri Pi Zero 2 W, eyiti o jẹ idasilẹ ni Oṣu Kẹwa ọdun 2021 gẹgẹbi arọpo iṣẹ ṣiṣe giga si Rasipibẹri Pi Zero atilẹba. Iru si ẹlẹgbẹ Rasipibẹri rẹ, Orange Pi Zero 2W ṣe ẹya Quad-core Arm Cortex-A53 ero isise, ṣugbọn nfunni ni iyara aago kan ti o to 1.5GHz, ti o jẹ ki o yara 50% ju Rasipibẹri Pi Zero 2 W ni awọn iyara iṣura. Ni afikun, o ṣe agbega ero isise eya aworan Arm Mali G31-MP2 pẹlu atilẹyin fun OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0, ati Vulkan 1.1.

Anfani pataki kan ti Orange Pi Zero 2W ni agbara iranti rẹ. Awọn olumulo le yan laarin 1GB, 1.5GB, 2GB, tabi 4GB ti Ramu, eyiti o jẹ ilọpo ti o kere julọ ati to awọn akoko mẹjọ ti o pọju ti o wa lori Rasipibẹri Pi Zero 2W. Igbimọ naa tun pẹlu 16MB ti iranti filasi SPI ati aaye microSD fun ibi ipamọ akọkọ.

Awọn ẹya pataki ti Orange Pi Zero 2W pẹlu mini-HDMI 2.0 ibudo pẹlu atilẹyin 4k60, awọn ebute USB 2.0 Iru-C meji (ọkan fun agbara ati ọkan fun awọn ẹrọ), ati akọsori 40-pin GPIO ti ko gbejade. O tun ṣafikun Wi-Fi 5 ati Bluetooth 5.0/BLE Asopọmọra.

Ni awọn ofin ti awọn agbara imugboroja, Orange Pi Zero 2W n pese wiwo imugboroja 24-pin aṣa, eyiti o pẹlu awọn ọna USB 2.0 meji, asopọ Ethernet 10/100, ohun afọwọṣe ati atilẹyin fidio, olugba infurarẹẹdi, ati awọn asopọ fun agbara ati olumulo -telẹ awọn bọtini. Lakoko ti ko si Asopọmọra Serial Serial (CSI) asopo bi Rasipibẹri Pi Zero 2 W, Orange Pi nfunni ni asopọ USB 2.0 bi yiyan fun atilẹyin kamẹra.

Ibamu sọfitiwia pẹlu Android 12, Debian 11 ati 12, Ubuntu 20.04 ati 22.04, bakanna bi Orange Pi OS ti ile-iṣẹ Arch Linux ti ara rẹ.

Orange Pi Zero 2W wa fun rira lori ile itaja AliExpress Orange Pi, pẹlu awọn idiyele ti o wa lati $12.90 fun awoṣe 1GB Ramu si $23 fun iyatọ 4GB. Ni afikun, awọn edidi ti o pẹlu igbimọ imugboroja pẹlu ohun afọwọṣe, awọn ebute oko USB 2.0 ni kikun, ibudo Ethernet kan, awọn bọtini, ati olugba infurarẹẹdi kan bẹrẹ ni $17.80, laisi awọn idiyele gbigbe.

Lapapọ, Orange Pi Zero 2W jẹ yiyan ifigagbaga si Rasipibẹri Pi Zero 2 W, nfunni ni ilọsiwaju iṣẹ ṣiṣe, awọn aṣayan iranti lọpọlọpọ, ati ọpọlọpọ awọn ẹya asopọ, ṣiṣe ni yiyan ti o dara fun ọpọlọpọ IoT ati awọn ohun elo ile ọlọgbọn.

