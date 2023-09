Apple lati tu iPhone 15 silẹ pẹlu awọn iṣagbega ati Awọn idiyele ti o pọ si

By

Apple ti ṣeto lati ṣe ifilọlẹ foonuiyara tuntun rẹ, iPhone 15, ni ọjọ Tuesday. Awọn atunnkanka ṣe asọtẹlẹ pe awoṣe tuntun yoo wa pẹlu ọpọlọpọ awọn iṣagbega ṣugbọn awọn idiyele tun pọ si fun awọn ẹya kan. Ni afikun si iPhone 15, Apple tun nireti lati ṣafihan awọn ẹya tuntun ti Apple Watch ati AirPods.

Gẹgẹbi awọn ijabọ, iPhone 15 yoo ṣe ẹya kamẹra ti o ni ilọsiwaju ati ibudo gbigba agbara USB-C kan. Lakoko ti awọn idiyele ti boṣewa iPhone 15 ati iPhone 15 Plus yoo wa ko yipada, awọn awoṣe oke-ipari, iPhone 15 Pro ati iPhone 15 Pro Max, ni a nireti lati rii ilosoke idiyele pataki. IPhone 15 Pro le rii ilosoke idiyele ti to $ 100, ti o mu idiyele lapapọ si $ 1,099, lakoko ti iPhone 15 Pro Max le rii fo ti o to $ 200, de idiyele ti $ 1,299.

Awọn ẹya idiyele ti iPhone 15 yoo funni ni ibi ipamọ ti o gbooro, igbesi aye batiri to gun, awọn iyara gbigbe data yiyara, ati awọn fireemu titanium. Apple nireti lati wakọ awọn alabara si ọna awọn aṣayan gbowolori diẹ sii. Awọn awoṣe Pro yoo tun ṣiṣẹ lori ero isise chipset A17 Bionic tuntun.

Gbogbo awọn ẹya ti iPhone 15 yoo pẹlu ibudo gbigba agbara USB-C, pese irọrun fun awọn alabara ti o fẹran awọn ṣaja ti kii ṣe Apple. Ẹya tuntun miiran ni Erekusu Yiyi, apakan kan ni oke ifihan ti o gba awọn itaniji tabi awọn imudojuiwọn ilọsiwaju.

Alakoso Apple, Tim Cook, ti ​​ṣalaye pe iPhone ti di apakan pataki ti igbesi aye eniyan, bi o ti fipamọ alaye pataki gẹgẹbi ilera ati data ile-ifowopamọ ati lilo fun awọn sisanwo. Bi o ti lẹ jẹ pe eyi, Apple ti dojuko idinku gigun ni awọn tita iPhone, bi a ti rii ninu ijabọ awọn dukia aipẹ nibiti owo-wiwọle iPhone ṣubu 2.4% ni akawe si akoko kanna ni ọdun ti tẹlẹ.

Ikede iPhone 15 yoo waye ni ọjọ Tuesday ni 1 pm ET ati pe o le wo lori ayelujara lori oju opo wẹẹbu Apple. IPhone tuntun ni a nireti lati lọ tita ni ayika Oṣu Kẹsan ọjọ 22.

awọn orisun:

– Bloomberg

– Awọn iroyin ABC