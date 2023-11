Baldur's Gate 3: Ti n ṣalaye Awọn ọran Ere pẹlu Patch pataki kan

By

Baldur's Gate 3, ere ti ifojusọna giga kan, ti ṣe idasilẹ alemo pataki kẹrin rẹ laipẹ ti o pinnu lati yanju awọn ọran 1,000. Imudojuiwọn nla yii ṣe afihan ifaramọ awọn olupilẹṣẹ si ipese iriri ere ti ilọsiwaju fun awọn oṣere.

Ọkan noteworthy afikun ni awọn ẹrọ orin 'agbara lati nu ara wọn. Ẹya yii kii ṣe ṣafikun ifọwọkan ti otitọ si ere ṣugbọn tun mu iriri immersive pọ si. Awọn oṣere le ni bayi ni awọn ohun kikọ wọn ṣetọju imototo ti ara ẹni, fifi afikun Layer ti ododo si imuṣere ori kọmputa naa.

Pẹlupẹlu, alemo naa n ṣalaye ọpọlọpọ awọn iṣoro miiran ti awọn oṣere ti dojuko lati igba itusilẹ ere naa. Lakoko ti awọn alaye gangan ti awọn akọsilẹ alemo le ṣee rii lori IGN.com, o jẹ iyìn pe awọn olupilẹṣẹ ti ṣiṣẹ ni itara si ironing eyikeyi awọn idun ati awọn ọran ti o dide nipasẹ agbegbe ere.

Ninu awọn iroyin RPG miiran, Shadow ti ifojusọna giga ti imugboroosi Erdtree fun Elden Ring wa lọwọlọwọ ni idagbasoke. Ile-iṣẹ obi ti FromSoftware, olupilẹṣẹ lẹhin Elden Ring, ti fi idi rẹ mulẹ pe ṣiṣẹda akoonu tuntun yii nlọsiwaju laisiyonu. Botilẹjẹpe ọjọ itusilẹ kan ko tii kede, imudojuiwọn yii jẹ ami iwuri fun awọn onijakidijagan itara ti n duro de imugboro.

Yipada akiyesi wa si Far Cry 6, Ubisoft laipẹ ṣe ikede kan nipa atilẹyin ere naa. Ile-iṣẹ naa ṣalaye pe lakoko ti atilẹyin fun akọle tuntun ni ẹtọ idibo Far Cry ti pari ni ifowosi, awọn ipo ori ayelujara yoo tun wa fun awọn oṣere ni ọjọ iwaju ti a rii. Iroyin yii ṣe idaniloju awọn oṣere pe wọn le tẹsiwaju lati gbadun awọn ẹya elere pupọ ti ere laibikita opin atilẹyin osise.

Ni ipari, alemo tuntun fun Baldur's Gate 3 ṣe afihan ifaramo ẹgbẹ idagbasoke lati mu ere naa pọ si fun awọn oṣere. Pẹlu awọn ọran lọpọlọpọ ti o yanju, pẹlu afikun ti awọn ẹrọ imọtoto ti ara ẹni, ere naa nfunni ni iriri immersive diẹ sii ati igbadun. Ni afikun, awọn imudojuiwọn lori ilọsiwaju ti Shadow of the Erdtree imugboroosi fun Elden Ring ati wiwa ti nlọ lọwọ ti awọn ipo ori ayelujara ti Far Cry 6 n pese idunnu fun awọn alara RPG.