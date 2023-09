By

Atẹwe Aniplex ti kede ere ara-ara ere igbimọ tuntun ti akole Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! fun Nintendo Yipada. Ṣeto lati tu silẹ ni ọdun 2024, ere yii da lori anime olokiki olokiki ati jara Demon Slayer. Sibẹsibẹ, ni bayi, yoo wa ni Japan nikan.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! tẹle aṣamubadọgba ere fidio akọkọ ti franchise, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, eyiti o ṣe ifilọlẹ ni 2021 ati pe o wa si Nintendo Yipada ni 2022. Lakoko awọn alaye nipa Mezase! Saikyou Taishi! Lọwọlọwọ ni opin, tirela ikede ati oju opo wẹẹbu Demon Slayer osise nfunni awọn iwo ti ohun ti awọn oṣere le nireti.

Ko dabi aṣamubadọgba ere ija iṣaaju, Mezase! Saikyou Taishi! han lati wa ni idojukọ diẹ sii lori iriri bii ere igbimọ kan, ti o le fa awokose lati jara Mario Party olokiki. Botilẹjẹpe awọn ẹrọ imuṣere oriṣere kan pato ko ti ṣafihan, awọn onijakidijagan ti Demon Slayer le nireti iriri immersive ati ikopa ti o jọra si ere ija ti o gba daradara.

Lakoko ti idasilẹ iwọ-oorun ko ti jẹrisi, ireti wa pe awọn onijakidijagan ni ita Japan yoo tun ni aye lati gbadun Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi!. Demon Slayer alara bakanna le pin wọn simi ati ifojusona fun awọn ere ninu awọn comments.

