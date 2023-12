Dam York lori Codorus Creek lati Parẹ fun Idinku Ikun-omi ati Ikọle Greenway

By

Dam Gate Bascule lori Codorus Creek ni York, Pennsylvania ti ṣeto lati wó ni akitiyan ifowosowopo nipasẹ York County Economic Alliance ati ilu York. Iparun naa, eyiti a ṣeto lati bẹrẹ ni ọjọ Tuesday, ni ero lati koju ọpọlọpọ awọn ọran pẹlu idinku iṣan omi, ilọsiwaju ti didara omi, ati imudara aabo ti gbogbo eniyan. Ni afikun, yiyọkuro idido naa yoo pa ọna fun ikole ti Codorus Greenway, iṣẹ akanṣe ti o ni ero lati pese awọn aye ere idaraya ati awọn anfani ayika si agbegbe.

Ni ibẹrẹ ti a kọ ni ọdun 1983, a ṣe apẹrẹ idido naa lati ṣẹda adagun omi kan fun awọn iṣẹ ere idaraya bii ọkọ-ọkọ ati kayak. Ni ipese pẹlu ẹnu-ọna ti o le sọ silẹ lakoko iṣan omi, idido naa pese ipele diẹ ninu iṣakoso iṣan omi. Sibẹsibẹ, lati ọdun 2016, ẹnu-bode naa ti di ipo ti o ga, ti o yori si ikojọpọ awọn idoti ati awọn ewu iṣan omi ti o buruju.

Bi abajade, US Army Corps of Engineers (USACE) fi to Ilu York leti ni Oṣu Kẹta ọdun 2018 pe Bascule Gate Dam kuna lati pade awọn ibeere iṣakoso iṣan omi. Nitoribẹẹ ilu naa ni aṣẹ lati yọ idido naa kuro nitori awọn ifiyesi aabo ati aiṣedeede pẹlu awọn ilana. Igbimọ Ilu Ilu York ti pin $ 500,000 lati awọn owo ARPA apapo si iṣẹ akanṣe iparun, pẹlu afikun $ 50,000 ti o jẹ idasi nipasẹ Ẹja Pennsylvania ati Igbimọ Boat.

Iṣẹ iparun, ti a ṣeto lati bẹrẹ ni Oṣu kejila ọjọ 5th, yoo tẹle ero ala-meji kan. Ipele akọkọ jẹ pẹlu wólulẹ ti ile ile ilana ẹnu-ọna idido, bakanna bi ikole ikanni fori lati dinku ipele omi lẹhin idido naa. Ipele keji yoo rii yiyọkuro pipe ti idido ati ipilẹ idido, atẹle nipa imupadabọ aaye naa. Akoko deede fun ipari iṣẹ akanṣe yoo dale lori awọn ipo oju ojo.

Lakoko ilana iwolulẹ, iraye si gbogbo eniyan si aaye naa yoo ni ihamọ ati pe ami aabo yoo ṣafihan ni pataki. A gba awọn ẹgbẹ ti o nifẹ si lati wa ni imudojuiwọn pẹlu WGAL fun awọn idagbasoke tuntun lori iṣẹ akanṣe iparun nla yii ti o ni ero lati dinku iṣan omi, mu didara omi pọ si, ati ṣe ọna fun awọn ipilẹṣẹ idojukọ agbegbe bii Codorus Greenway.