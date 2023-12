Itan Odessa Foundation ṣe ayẹyẹ 200th aseye ti Ailakoko Keresimesi Ewi

By

The Historic Odessa Foundation ni Delaware ti wa ni commemorating awọn 200th aseye ti awọn Ayebaye keresimesi Ewi, 'Account of A Visit from St. Nicholas'. Lati mu ewi olufẹ wa si igbesi aye, ai-jere ti ṣe apejuwe ifihan pataki kan ti yoo ṣii ni gbogbo oṣu Oṣu Kejila.

Oludari Alase Deborah Buckson pin pe aṣa ti ṣiṣẹda iṣafihan lododun ti o da lori iwe-iwe bẹrẹ nitori awọn idile ti o ni awọn ile ti o tọju nipasẹ ipilẹ jẹ Quakers ti ko ṣe ayẹyẹ Keresimesi. Lati le gba ẹmi isinmi, ipilẹ pinnu lati ṣẹda awọn iriri immersive ti o ṣe afihan awọn iṣẹ iwe-kikọ ti o yatọ ni ọdun kọọkan.

Olutọju ẹlẹgbẹ Brian Miller yasọtọ fere ọdun kan lati ṣe iwadii, awọn tita agbala, ati apejọ awọn ẹbun igba diẹ fun awọn ifihan. O salaye pe ẹgbẹ naa yan awọn laini olokiki lati 'Account of A Visit from St. Nicholas' ati lẹhinna tun ṣe awọn iwoye ni yara kọọkan ti o jọmọ itan naa. Miller ṣe afiwe iriri naa lati rin nipasẹ awọn oju-iwe ti iwe naa.

Aarin aarin ti ayẹyẹ bicentennial yoo jẹ ifihan 'Account of A Visit from St. Nicholas', ti o wa ni Corbit & Sharp House ni Odessa. Awọn alejo yoo ni aye lati ni iriri idan ti ewi ni gbogbo oṣu Kejìlá. Lati ṣe ayẹyẹ ọdun 200 ti ikede ti ewì naa, kika pataki ti ewì naa yoo waye ni Oṣu kejila ọjọ 23rd.

Fun alaye diẹ sii nipa ifihan, pẹlu awọn wakati iṣẹ, awọn eniyan ti o nifẹ si le ṣabẹwo si oju opo wẹẹbu Itan Odessa Foundation. Maṣe padanu aye alailẹgbẹ yii lati fi ara rẹ bọmi ni ifaya ailakoko ti ewi Keresimesi Ayebaye kan.