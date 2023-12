Awọn ilana fun Iwalaaye Alẹ ni LEGO Fortnite

By

Ni agbaye olokiki ti awọn ere iṣẹda iwalaaye, akoko alẹ nigbagbogbo jẹ akoko ipenija. Dudu ati ki o lewu, o jẹ akoko ti awọn aderubaniyan farahan, hihan dinku, ati Ijakadi lati tọju igbona n pọ si. Awọn oṣere nigbagbogbo ti iyalẹnu boya awọn ọna wa lati fo ipele ibẹru yii, paapaa ninu awọn ere bii olokiki bi LEGO Fortnite.

Sibẹsibẹ, ni itaniloju, ko dabi awọn akọle miiran bi Minecraft, LEGO Fortnite ko funni ni ọna lati fo ni alẹ. Ko si awọn ibusun lati sun sinu ati akoko iyara siwaju. Dipo, awọn oṣere gbọdọ dojukọ akoko ijakadi yii ni iwaju ati jagun titi di owurọ.

Iyẹn ni sisọ, awọn ọgbọn pupọ wa ti o le ṣe alekun awọn aye rẹ pupọ lati yege ni alẹ ni LEGO Fortnite. Ni akọkọ, rii daju pe o ni awọn ipese to pe ṣaaju ki oorun to wọ. Ṣe iṣura lori ounjẹ, ṣajọ awọn orisun to lati kọ ibi aabo kan, ati ṣẹda orisun ina ti o gbẹkẹle lati jẹ ki okunkun duro.

Ni afikun, ṣe pataki idasile agbegbe to ni aabo ni ayika ipo ti o yan. Kọ awọn odi ati awọn odi lati daabobo ararẹ lodi si awọn ikọlu aderubaniyan ti o pọju. Jẹ ọlọgbọn pẹlu eto rẹ ki o ronu ṣeto awọn ẹgẹ tabi awọn idiwọ lati ṣe idiwọ awọn ẹda ọta.

Pẹlupẹlu, iṣẹ-ṣiṣe ẹgbẹ le ṣe iyatọ nla ni iwalaaye ni alẹ. Ṣe ifowosowopo pẹlu awọn oṣere ẹlẹgbẹ lati pin awọn orisun, pinpin awọn ojuse, ati wo awọn ẹhin ara wọn. Papọ, o le ṣe alekun awọn aye rẹ lati yago fun awọn irokeke ati bibori awọn italaya ti okunkun.

Lakoko ti o le jẹ idanwo lati wa laišišẹ lakoko alẹ, o ṣe pataki lati duro ni iṣọra. Lo akoko yii lati ṣatunṣe awọn ọgbọn iṣẹ-ọnà rẹ, tun eyikeyi ohun elo ti o bajẹ, ati ṣeto akojo oja rẹ fun ọjọ ti n bọ.

Ni ipari, botilẹjẹpe LEGO Fortnite ko funni ni aṣayan lati fo ni alẹ, pẹlu eto iṣọra, iṣakoso awọn orisun, ati iṣẹ ẹgbẹ, awọn oṣere le mu awọn aye iwalaaye wọn pọ si. Gba okunkun mọra, mura ararẹ ni pipe, ki o si jawe olubori nigbati owurọ ba fọ nikẹhin.