Ifihan iPhone 15 ati iPhone 15 Plus: Awọn ẹya Tuntun ati Awọn ilọsiwaju

Apple ti ṣafihan awọn fonutologbolori tuntun rẹ, iPhone 15 ati iPhone 15 Plus, nfunni ni iṣẹ imudara, awọn aṣayan awọ tuntun, ati ibudo USB-C kan. Awọn ẹrọ naa ṣetọju idiyele ibẹrẹ kanna bi awọn awoṣe ti ọdun to kọja, ti idiyele ni $ 799.

Mejeeji iPhone 15 ati iPhone 15 Plus wa pẹlu awọn ifihan 6.1-inch ati 6.7-inch, ni atele. Apple ti kede pe imọlẹ ti o pọju ti awọn ifihan wọnyi ti pọ si awọn nits 2000, n pese iriri wiwo larinrin diẹ sii. Awọn aṣẹ-tẹlẹ fun iPhone 15 yoo bẹrẹ ni ọjọ Jimọ yii, pẹlu ifilọlẹ osise ti a ṣeto fun Oṣu Kẹsan Ọjọ 22nd.

Ẹya iduro kan ti awọn iPhones tuntun jẹ ipari awọ aṣa wọn. Apple ti fi sii awọn awọ laisiyonu jakejado awọn ita gilasi, ti o mu abajade iyalẹnu ati awọn ipari mimu oju. IPhone 15 wa ni Pink, alawọ ewe ofeefee, buluu, ati dudu, fifun awọn olumulo ni ọpọlọpọ awọn aṣayan lati ba ara wọn mu.

Eto kamẹra ti jara iPhone 15 tun ti gba awọn iṣagbega pataki. Awoṣe ipilẹ ni bayi ṣogo sensọ akọkọ 48-megapiksẹli, ti o baamu awọn agbara ti jara iPhone 14 Pro ti ọdun to kọja. Sensọ yii n jẹ ki awọn ipo sun-un opiti 1x ati 2x ṣiṣẹ, pẹlu lẹnsi 0.5x ti o gbooro pupọ. Ipo aworan tun ti ni ilọsiwaju lati ṣe jiṣẹ iṣẹ ina kekere to dara julọ, pẹlu ẹbun afikun ti muu ṣiṣẹ laifọwọyi nigbati ibon yiyan pẹlu kamẹra akọkọ. Ni afikun, awọn olumulo le ṣatunṣe idojukọ lẹhin ti o ya fọto ọpẹ si ẹya-ara ipamọ maapu ijinle.

IPhone 15 ati iPhone 15 Plus ni agbara nipasẹ chirún A16 Bionic, ti o nfihan Sipiyu-mojuto mẹfa ati GPU 5-core. Chirún yii jẹ kanna bi eyiti a rii ninu awọn awoṣe iPhone 14 Pro, ni idaniloju iṣẹ ṣiṣe ati ṣiṣe. Igbesi aye batiri ti iPhone 15 jẹ kanna bi aṣaaju rẹ, lakoko ti iPhone 15 Plus nfunni paapaa akoko lilo to gun nitori batiri inu ti o tobi julọ. Gbigba agbara le ṣee ṣe nipasẹ ibudo USB-C tuntun.

Afikun ohun akiyesi miiran si jara iPhone 15 jẹ chirún Ultra-Wideband iran-keji, eyiti o ṣe ilọsiwaju iwọn ati deede nigbati o wa awọn nkan. Wiwa konge le bayi lilö kiri awọn olumulo taara si eniyan, ni afikun si wiwa awọn ohun kan pẹlu AirTags so.

Ni awọn ofin ti awọn ẹya ailewu, Apple ti gbooro SOS Pajawiri rẹ nipasẹ ẹya Satẹlaiti lati bo awọn ipo iranlọwọ ni opopona. Ni Orilẹ Amẹrika, awọn ọmọ ẹgbẹ AAA le ni anfani lati inu iṣẹ yii. Ẹya SOS pajawiri ti pese ni ọfẹ fun ọdun meji akọkọ lẹhin rira iPhone 15; sibẹsibẹ, idiyele ti o kọja akoko yii ko ti ṣafihan.

IPhone 15 ati iPhone 15 Plus yoo wa fun rira ni Oṣu Kẹsan Ọjọ 22nd, pẹlu iPhone 15 bẹrẹ ni $799 ati iPhone 15 Plus bẹrẹ ni $899.

