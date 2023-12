Ṣe afẹri Awọn iwunilori ti Iwalaaye ni “Ọjọ Ṣaaju” lori GeForce NOW

Murasilẹ fun ìrìn adrenaline-fifa ni agbaye lẹhin-apocalyptic ti “Ọjọ Ṣaaju.” Ti dagbasoke nipasẹ Fntastic, ere ibanilẹru MMO ṣiṣi-aye yii mu ọ lọ si etikun ila-oorun ti Amẹrika, nibiti awọn Ebora ti bori awujọ. Gẹgẹbi pataki tabi ọmọ ẹgbẹ Gbẹhin lori GeForce NOW, o le san ere yii sori ẹrọ eyikeyi pẹlu atilẹyin RTX ON.

Fi ara rẹ bọmi ni alaye ti ẹwa Ilu Fortune Tuntun, ti o kun fun awọn ile-iṣọ giga giga, awọn ile itaja nla, ati awọn papa iṣere nla. Ṣawari agbaye ti o gbooro ni lilo ọpọlọpọ awọn ọkọ, ati mu awọn oṣere miiran ati awọn ẹda ti o ni akoran lati ye. Gba ikogun ti o niyelori, awọn ibeere pipe, ati paapaa kọ ile tirẹ bi o ṣe nlọ kiri nipasẹ ọna ti o yipada ni ọjọ-ati-alẹ nigbagbogbo.

Ni iriri idunnu ti atunkọ awujọ lati itunu ti ijoko rẹ, ṣiṣan ere lati inu awọsanma. Awọn ọmọ ẹgbẹ pataki le gbadun ere ni to 1080p ati awọn fireemu 60 fun iṣẹju keji, lakoko ti awọn ọmọ ẹgbẹ Gbẹhin le lo anfani ti awọn akoko ere to gun, awọn ipinnu jakejado, ati paapaa ṣiṣan ni 4K pẹlu to 120fps. Awọn ọmọ ẹgbẹ mejeeji ṣe ẹya wiwa kakiri ray akoko gidi, n mu ina cinematic ti o yanilenu si gbogbo ipade pẹlu awọn undead.

Wọle Irin-ajo Apọju ni “Avatar: Awọn iwaju ti Pandora”

Igbesẹ sinu aye ikọja ti Pandora pẹlu “Avatar: Awọn iwaju ti Pandora,” ere iṣe-iṣere-aye ṣiṣi lati Ubisoft. Da lori awọn fiimu Avatar ti o kọlu, ere yii jinlẹ sinu agbegbe Pandora ti a ko ṣawari ti a pe ni Western Frontier. Gẹgẹbi ọmọ ẹgbẹ Gbẹhin GeForce NOW, o le ṣe ṣiṣan ìrìn apọju yii lori ẹrọ eyikeyi, ti o ni agbara nipasẹ awọn olupin GeForce RTX 4080 ninu awọsanma.

Darapọ mọ awọn ologun pẹlu awọn idile miiran lati daabobo Pandora lati ile-iṣẹ RDA ti ebi npa awọn orisun. Ṣe akanṣe ihuwasi rẹ, ṣe iṣẹ jia tuntun, ati igbesoke awọn ọgbọn rẹ ati awọn ohun ija lati ṣe ijanu agbara iyalẹnu ati agbara iyalẹnu. Soar nipasẹ awọn ọrun lori Banshees, awọn ẹda itan-akọọlẹ ti dragoni ti o gba ọ laaye lati ṣawari Ila-oorun Iwọ-oorun ti o tobi julọ ati ṣe alabapin ninu ija afẹfẹ ti o yanilenu pẹlu RDA.

Ni iriri ìrìn iyalẹnu wiwo yii bi ko ṣe ṣaaju pẹlu GeForce NOW. Awọn ọmọ ẹgbẹ ti o ga julọ le gbadun ere naa ni ipinnu 4K, ti nbọ ara wọn sinu awọn oju-ilẹ ọti ati awọn iwo iyalẹnu ti Pandora. Jẹ ki igboya ati ipinnu Na'vi ṣe itọsọna fun ọ bi o ṣe n ja fun ọjọ iwaju ti agbaye iyalẹnu yii.

Ṣe afẹri Awọn aye ti o wuyi ti Ori lori GeForce NOW

Wọle irin-ajo iyanilẹnu nipasẹ awọn aye iyalẹnu ti Ori pẹlu GeForce NOW. Darapọ mọ Ori alabojuto ẹmi bi o ṣe n ṣawari awọn ala-ilẹ ti o yanilenu, ti o kun ewu ni “Ori ati Igbo afọju: Itumọ asọye” ati “Ori ati Will of the Wisps.” Awọn akọle Xbox PC Game Pass wọnyi jẹ awọn afikun tuntun si ile-ikawe GeForce NOW, ti n fun awọn ọmọ ẹgbẹ ni aye lati ni iriri jara ìrìn ti o bori.

Ninu "Ori ati Igbo afọju: Itumọ Itumọ," ṣe iranlọwọ fun Ori lati mu iwọntunwọnsi pada si igbo lẹhin ti o yapa kuro ni ile rẹ lakoko iji nla kan. Ni idapọ pẹlu ẹmi ti a npè ni Sein, Ori gbọdọ wa ayanmọ otitọ rẹ ki o bori ajalu ni agbaye ẹlẹwa ti Nibel.

Tẹsiwaju irin-ajo Ori ni “Ori ati Ifẹ ti Wisps,” nibi ti iwọ yoo ṣe muja sinu ilẹ tuntun ti Niwen. Ṣe iranlọwọ fun owiwi ti o bajẹ ti a npè ni Ku ki o wo ilẹ naa larada kuro ninu ibajẹ dudu lakoko ti o n ṣii awọn ọrẹ tuntun, awọn ọta, ati awọn ohun ijinlẹ ni ọna.

Ṣe ṣiṣan awọn irinajo iyanilẹnu wọnyi lori fere eyikeyi ẹrọ, ọpẹ si agbara ti awọsanma. GeForce NOW Ultimate omo tun le mu wọn ere iriri pẹlu ga ìmúdàgba ibiti lori awọn ẹrọ atilẹyin, immersing ara wọn ni awọn yanilenu visuals ti Ori jara.

Ṣawari LEGO Fortnite ninu Awọsanma

Murasilẹ fun idapọ alailẹgbẹ ti LEGOs ati Fortnite pẹlu “LEGO Fortnite” lori GeForce NOW. Ti dagbasoke nipasẹ Awọn ere Epic, ere yii ngbanilaaye lati ṣe ifilọlẹ iṣẹda rẹ nipa kikọ ati isọdi ipilẹ ile ti o ga julọ nipa lilo awọn eroja LEGO. Gba awọn ara abule lati ṣajọ awọn ohun elo ati ye ni alẹ, ki o bẹrẹ awọn irin-ajo ti o ni igboya lati wa awọn orisun toje ni awọn iho nla.

Maṣe padanu lori awọn ere tuntun 17 ti o darapọ mọ ile-ikawe GeForce NOW, pẹlu “Ogun Agbaye Z: Aftermath,” “Warhammer 40,000: Rogue Oloja,” ati “Festival Fortnite.” Ohunkan wa fun gbogbo eniyan lati gbadun lori GeForce NOW, nfunni ni akojọpọ awọn ere oriṣiriṣi fun gbogbo ayanfẹ ere.

Botilẹjẹpe “Halo Infinite” ti a ti nireti gaan dojuko diẹ ninu awọn ọran imọ-ẹrọ lakoko itusilẹ ti a pinnu ni Oṣu Kẹsan, ẹgbẹ GeForce NOW n ṣiṣẹ ni itara pẹlu Microsoft ati awọn ile-iṣẹ ere 343 ti o dagbasoke lati mu ere naa wa si iṣẹ ni ọjọ iwaju nitosi. Duro si aifwy si GFN Ọjọbọ fun awọn imudojuiwọn siwaju lori idagbasoke alarinrin yii.

Awọn ere wo ni o ni lokan fun ipari ose yii? Pin awọn ero rẹ pẹlu wa lori Twitter tabi ni awọn asọye ni isalẹ, maṣe gbagbe lati ṣafikun #RTXON fun awọn aaye ajeseku. Pẹlu GeForce NOW, awọn iṣeeṣe jẹ ailopin.