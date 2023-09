Lilo Awọn Ikẹkọ Ikẹkọ lati Pa aafo Awọn ogbon oni-nọmba naa

By

Owo-iṣẹ ikẹkọ ikẹkọ jẹ ifilọlẹ nipasẹ ijọba UK ni ọdun 2017 gẹgẹbi ọna fun awọn agbanisiṣẹ nla lati ṣe idoko-owo ni ikẹkọ ikẹkọ iṣẹ. Awọn agbanisiṣẹ ti o ni owo sisan ti o ju £ 3 milionu lọdọọdun ni a nilo lati san 0.5% ti apapọ owo-oya owo-oṣu ọdọọdun wọn sinu apo-inawo. Wọn le lẹhinna lo awọn owo wọnyi lati ṣe atilẹyin ikẹkọ ikẹkọ ikẹkọ tiwọn ati awọn idiyele idiyele tabi gbe wọn lọ si agbanisiṣẹ miiran. Sibẹsibẹ, eyikeyi awọn owo ti ko lo dopin.

Awọn ipele ikẹkọ lọpọlọpọ lo wa ni awọn ipele oriṣiriṣi, pẹlu awọn ti o wa ninu awọn iṣẹ oni-nọmba. Institute for Apprenticeships & Imọ Ẹkọ (IfATE) pese awọn maapu iṣẹ lati ṣe iranlọwọ fun awọn agbanisiṣẹ ṣe idanimọ ilọsiwaju ati awọn ipa-ọna igbega fun awọn ọmọ ile-iwe. Awọn ile-ẹkọ giga ti o dojukọ iṣẹ-iṣe, bii Buckinghamshire New University (BNU), tun ti wọ ile-iṣẹ giga ati giga ti ile-iṣẹ iṣẹ ikẹkọ, nfunni ni ipese ikẹkọ ni awọn ile-iṣẹ bii ilera, ọlọpa, imọ-ẹrọ, iṣowo ati iṣakoso, ati oni-nọmba.

Awọn agbanisiṣẹ nigbagbogbo gba awọn ọmọ ile-iwe ṣiṣẹ si awọn iṣẹ ikẹkọ ipele kekere ati funni ni awọn aye fun wọn lati ni ilọsiwaju si afijẹẹri ipele-ipele ni kikun. Eyi ngbanilaaye awọn alakọbẹrẹ lati gba alefa Apon ni kikun laarin fireemu akoko kukuru ti akawe si ọdun mẹrin ibile.

Lakoko ti awọn ifiyesi le wa nipa awọn oṣuwọn ipari iṣẹ ikẹkọ, awọn agbanisiṣẹ yẹ ki o farabalẹ ṣe akiyesi igbasilẹ orin ti awọn olupese ti wọn gbero. Fun apẹẹrẹ, BNU ni oṣuwọn ipari ti o ju 90% lọ lori iṣẹ ikẹkọ alefa Digital ati Technology Solutions Professional (BSc). Idiwọn ikẹkọ ikẹkọ ni pato ni awọn ipa ọna ọtọtọ mẹfa, pẹlu Imọ-ẹrọ sọfitiwia, Ijumọsọrọ IT, Aabo Cyber, Nẹtiwọọki, Itupalẹ data, ati Itupalẹ Iṣowo.

Awọn olupese ikẹkọ le pese awọn awoṣe ifijiṣẹ oriṣiriṣi, gẹgẹbi itusilẹ ọjọ tabi ifijiṣẹ dina. Wọn tun le ṣe agbekalẹ awọn awoṣe ifijiṣẹ bespoke fun awọn agbanisiṣẹ ti o le gba nọmba ti o kere ju ti awọn ọmọ ile-iwe.

Awọn iṣẹ ikẹkọ alefa le jẹ iyipada ni awọn ofin ti idagbasoke ti ara ẹni. Wọn pese awọn ọmọ ile-iwe pẹlu iriri iṣẹ ti o niyelori ati aye lati gba alefa kan laisi gbigba gbese. Awọn iṣẹ ikẹkọ oye ko ni opin si awọn ti o kuro ni ile-iwe; wọn tun ṣe anfani awọn oṣiṣẹ ti o wa tẹlẹ ti o fẹ lati ni ilọsiwaju tabi awọn oluyipada iṣẹ ti n wa awọn aye tuntun. Awọn iṣẹ ikẹkọ wọnyi tun ṣe afara aafo ọgbọn laarin eto ẹkọ ile-ẹkọ giga ati awọn ibeere ile-iṣẹ.

Lati lo awọn iṣẹ ikẹkọ alefa ni imunadoko lati dinku aafo awọn ọgbọn oni-nọmba, awọn agbanisiṣẹ nilo lati ṣẹda awọn ipa ikẹkọ tabi funni ni ikẹkọ inawo-owo-owo si awọn oṣiṣẹ ti o wa tẹlẹ. Wọn yẹ ki o tun gbero ipele ti awọn iṣẹ ikẹkọ ati awọn iṣedede iṣẹ ikẹkọ pato ti o baamu pẹlu awọn iwulo agbara iṣẹ wọn.

Lati lilö kiri ni agbaye eka ti awọn iṣẹ ikẹkọ, awọn agbanisiṣẹ le wo awọn apẹẹrẹ aṣeyọri lati awọn ẹgbẹ miiran. Fun apẹẹrẹ, Crimson, ile-iṣẹ IT kan ti o da ni West Midlands, ti ṣe agbekalẹ eto ikẹkọ aṣeyọri kan. Wọn gba awọn ọmọ ile-iwe ti o kuro ni ile-iwe sinu awọn iṣẹ ikẹkọ Ipele 4 ati fun wọn ni aye lati tẹsiwaju si iṣẹ ikẹkọ alefa Alamọran IT kan. Wọn ni ipin giga ti awọn ọmọ ile-iwe ni iṣowo wọn ati ifaramo to lagbara lati tọju talenti ọjọ iwaju.

Ni ipari, awọn iṣẹ ikẹkọ alefa ni agbara lati koju aafo awọn ọgbọn oni-nọmba ati mura iran atẹle ti awọn onimọ-ẹrọ oni-nọmba. Nipa gbigbe owo-iṣẹ ikẹkọ ikẹkọ ati ṣiṣẹ pẹlu awọn olupese ikẹkọ ti o ni igbẹkẹle, awọn agbanisiṣẹ le pese awọn aye to niyelori fun awọn ẹni-kọọkan lati ṣe idagbasoke awọn ọgbọn wọn ati ni iriri iṣẹ ni awọn imọ-ẹrọ ti n yọ jade.

awọn orisun:

- https://www.gov.uk/government/publications/apprenticeship-levy/apprenticeship-levy

- https://www.instituteforapprenticeships.org/

- https://bucks.ac.uk/apprenticeships

- https://www.crimson.co.uk/