Isokan kede Awọn idiyele Tuntun fun Awọn fifi sori ẹrọ Ere Lilo Ẹrọ Iṣọkan

By

Isokan, Syeed idagbasoke ere kan, ti kede laipẹ pe yoo ṣe imuse idiyele tuntun fun gbogbo ere ti a fi sori ẹrọ nipa lilo Ẹrọ Iṣọkan. Idiyele yii, ti a mọ si Owo Iṣe-ṣiṣe Iṣọkan, yoo wulo fun awọn ere ti o ti kọja iloro wiwọle kan ati fifi sori ẹrọ igbesi aye laarin ọdun to kọja.

Awọn ala-ilẹ kan pato ati awọn idiyele yatọ da lori iru ṣiṣe-alabapin Iṣọkan ti olupilẹṣẹ dimu. Fun Isokan Ti ara ẹni ati awọn olumulo Isokan Plus, ilẹ wiwọle ti ṣeto ni $200,000 fun ọdun kan, pẹlu kika fifi sori igbesi aye ti 200,000. Ni ida keji, Unity Pro ati awọn akọọlẹ Idawọlẹ Isokan ni iloro ti o ga julọ ti $1 million ni owo-wiwọle fun ọdun kan ati awọn fifi sori ẹrọ igbesi aye miliọnu 1.

Awọn idiyele fun ju awọn iloro wọnyi lọ tun yatọ fun iru ṣiṣe alabapin kọọkan. Awọn olupilẹṣẹ Isokan Ti ara ẹni yoo gba owo $0.20 fun gbogbo fifi sori oke ala, lakoko ti awọn akọọlẹ Unity Enterprise san $0.01 nikan fun fifi sori ẹrọ ti o ju 2 million lọ. Awọn olupilẹṣẹ ni awọn ọja ti n jade gba awọn idiyele ti o dinku, pẹlu awọn akọọlẹ Isokan Ti ara ẹni ti n san $0.02 fun fifi sori ẹrọ ati awọn akọọlẹ Ile-iṣẹ ti n san $0.005 fun fifi sori ẹrọ.

Ni pataki, awọn idiyele wọnyi yoo tun kan awọn ere ti o wa tẹlẹ ti a ṣe lori Isokan ti wọn ba pade owo-wiwọle ati fi sori ẹrọ awọn iloro kika. O ṣe pataki lati darukọ pe Owo Iṣe-ṣiṣe Iṣọkan Iṣọkan ko kan awọn ohun elo ti kii ṣe ere.

Isokan ṣe idalare imuse ti owo yii nipa fifi han pe ni gbogbo igba ti ere kan ba ti ṣe igbasilẹ, ti fi sori ẹrọ Unity Runtime daradara. Ile-iṣẹ naa gbagbọ pe idiyele ti o da lori fifi sori ẹrọ ṣe itọju awọn anfani inawo lati ilowosi ẹrọ orin fun awọn olupilẹṣẹ, ko dabi awoṣe pinpin wiwọle.

Ni afikun si awọn ayipada wọnyi, Unity ti kede ifẹhinti ti ipele ṣiṣe alabapin Unity Plus. Awọn alabapin Plus ti o wa tẹlẹ yoo pese pẹlu aye lati ṣe igbesoke si Unity Pro fun ọdun kan ni idiyele Plus.

Ẹrọ Iṣọkan, ti a mọ fun ilopọ ati awọn agbara idagbasoke ere ti o lagbara, ṣe igberaga awọn ọkẹ àìmọye ti awọn igbasilẹ oṣooṣu. Ẹya ọya tuntun yii ni ero lati ṣe atilẹyin idagbasoke ilọsiwaju ati idagbasoke ti awọn ẹlẹda ere lakoko mimu iduroṣinṣin ti ilolupo isokan.

awọn orisun:

- Isokan kede idiyele akoko ṣiṣe fun awọn fifi sori ẹrọ ere

- Awọn idiyele akoko ṣiṣe iṣọkan ati awọn iyipada ṣiṣe alabapin