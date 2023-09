Ọmọ-ọmọ akọkọ ṣafihan Akoni Tuntun, Sharen Julicia: Arabinrin Idaji-Idaji-Ẹrọ Apaniyan Apaniyan

By

Ayanbon looter ti Nexon ti n bọ, The First Descendant, ti ṣe agbejade ariwo pupọ laarin awọn oṣere. Agbara nipasẹ Unreal Engine 5, ere iran atẹle yii ti ṣeto lati tu silẹ fun PC, PS5, ati Xbox Series X|S. Laipẹ yii, akọni tuntun kan ti a npè ni Sharen Julicia ti ṣe afihan, ti n ṣafihan awọn agbara apaniyan rẹ ninu imuṣere oriṣere kan ṣafihan trailer.

Sharen Julicia, a fanimọra idaji-obinrin, idaji-ẹrọ kikọ, mu a oto playstyle to The First Descendant. Imọgbọn rẹ wa ni ija ni ibiti o sunmọ, ṣiṣe ni yiyan pipe fun awọn oṣere ti o fẹran awọn ilana ibinu. Sharen lo camouflage mejeeji fun awọn isunmọ lilọ kiri ati awọn ipadasẹhin iyara, gbigba u laaye lati dide sunmo awọn ọta rẹ laisi akiyesi.

Ọkan ninu awọn ọgbọn palolo ti Sharen, Assassinator, jẹ ki o koju ibajẹ ti o pọ si si awọn ọta ti ko dojukọ rẹ. Agbara yii tun mu ipa ipaniyan rẹ pọ si lori aaye ogun. Ni afikun, Sharen ni ọpọlọpọ awọn ọgbọn ti nṣiṣe lọwọ ti o mu agbara ibinu rẹ pọ si. Rẹ Cutoff Beam ṣe ifilọlẹ ikọlu tan ina ina kan ti kii ṣe ibajẹ nikan ṣugbọn tun kan ipa Electrocution si awọn ibi-afẹde rẹ.

Ọgbọn ti nṣiṣe lọwọ miiran ti o ni ni Camouflage ti nṣiṣe lọwọ, eyiti o fi wiwa rẹ pamọ titi o fi tu ikọlu kan. Ilana yii nfa ipo idọti ni kete ti camouflage ba pari, ti o pọ si ibajẹ ti idasesile atẹle rẹ. Ni afikun, Sharen le mu Awọn eso Shock ṣiṣẹ, awọn ibẹjadi ti o ya awọn ọta rẹ lẹnu, ati Flash Daggers, eyiti o ṣe ifilọlẹ ọpọlọpọ awọn iṣẹ akanṣe si awọn ọta laarin awọn ibi ifọkansi rẹ. Awọn ọbẹ wọnyi ṣe ibajẹ ibajẹ ati fa ipa Electrocution kan.

Iran-ara Akọkọ ṣe ileri lati fi imuṣere oriire ati awọn ogun lile han, ati Sharen Julicia ṣe afikun ẹya moriwu miiran si ere naa. Awọn oṣere le nireti iriri iṣakojọpọ iṣe pẹlu obinrin idaji apaniyan yii, apaniyan ẹrọ idaji. Duro si aifwy fun iyasọtọ imuṣere oriṣere tuntun, bi IGN yoo ṣe afihan awọn alaye diẹ sii nipa Iran-Iran-Akọkọ laipẹ.

Awọn asọye:

- Ayanbon looter: Ipilẹ ti awọn ere fidio ti o ṣajọpọ awọn eroja ti jija ati ibon yiyan, nibiti awọn oṣere n gba awọn ohun ija, ohun ija ati jia lakoko ti wọn n ṣe ija.

- Ẹrọ aiṣedeede 5: ẹrọ idagbasoke ere-ti-ti-aworan ti a ṣẹda nipasẹ Awọn ere Epic.

- Ipa itanna: ẹrọ imuṣere oriṣere kan ti o fa ibajẹ afikun tabi awọn ipa ipo lori awọn ibi-afẹde kọlu nipasẹ ikọlu ina.

awọn orisun:

- Ryan McCaffrey, olootu adari IGN ti awọn awotẹlẹ ati ogun ti iṣafihan Xbox ati iṣafihan ifọrọwanilẹnuwo.