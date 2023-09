Ọdun Tekinoloji bẹrẹ pẹlu Iṣẹlẹ Apple ati Apejọ Dreamforce

Ọsẹ keji ti Oṣu Kẹsan jẹ ibẹrẹ ti ọdun imọ-ẹrọ tuntun, pẹlu awọn iṣẹlẹ pataki bii iṣẹlẹ iPhone Apple ati apejọ Salesforce's Dreamforce ṣeto ohun orin fun ile-iṣẹ naa. Awọn iṣẹlẹ wọnyi tun ṣe afihan ibẹrẹ akoko apejọ tekinoloji, pẹlu awọn ifihan ti o wa laini fun Awọn iru ẹrọ Meta, Microsoft, ati Oracle.

Iṣẹlẹ ti ifojusọna gaan ni ẹbun gbogbo eniyan ni ibẹrẹ ti Arm Holdings, ti a nireti lati ṣe idiyele apẹrẹ chirún ni $ 50 bilionu si $ 54.5 bilionu. IPO yii, pẹlu ọrẹ ti gbogbo eniyan ti ngbero ti ibẹrẹ ifijiṣẹ Instacart, le sọji ọja IPO imọ-ẹrọ dormant. Awọn ipin naa ga ni ọdun yii, bi awọn ogun ofin, awọn ipo ọrọ-aje, ogun iṣowo pẹlu China, ati awọn italaya ilana ti gbe awọn ifiyesi dide.

Awọn iṣẹlẹ ọsẹ ṣe afihan awọn aye ati awọn ọran ni ile-iṣẹ imọ-ẹrọ. Arm's IPO ṣe afihan agbara ti imọ-ẹrọ ati AI, lakoko ti ọran Google-DoJ gbe awọn ifiyesi dide nipa agbara ti o lo nipasẹ awọn ile-iṣẹ diẹ. Ẹka Idajọ jiyan pe Google lo awọn adehun ni ilodi si pẹlu awọn oluṣe foonu ati awọn aṣawakiri intanẹẹti lati ṣe monopolize ọja ẹrọ wiwa.

Nibayi, igbimọ Alagba kan n pejọ lati jiroro lori lilo AI ti o ni iduro, ati pe o ti ṣe agbekalẹ ofin ipinya lati ṣe ilana AI. Paapaa awọn omiran imọ-ẹrọ bii Apple ati Salesforce ko ni ajesara si awọn italaya, pẹlu Apple ti nkọju si owo-wiwọle ati awọn ọran tita ati Salesforce ronu gbigbe Dreamforce nitori awọn ifiyesi nipa lilo oogun ati aini ile ni San Francisco.

Ibakcdun akọkọ ti o nwaye lori ala-ilẹ imọ-ẹrọ jẹ AI. Iseda ẹnu-ọna pipade ti awọn ijiroro ati agbara fun gbigba ilana nipasẹ awọn oṣere ti o jẹ agbaju ninu ile-iṣẹ naa gbe awọn ibeere dide nipa ododo ti awọn ilana. Sibẹsibẹ, ilowosi ti Sakaani ti Idajọ ṣe afikun pataki si ọran naa.

Lapapọ, ọsẹ tekinoloji ti o ni akopọ yii ṣeto ipele fun ile-iṣẹ imọ-ẹrọ ni ọdun to nbọ, pẹlu akojọpọ awọn aye, awọn italaya, ati awọn ifiyesi ilana.

