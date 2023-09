Nintendo Yipada 2 Rumored si Iṣẹ Imudara Ẹya ati Awọn akoko fifuye idinku

Awọn agbasọ ọrọ nipa Nintendo Yipada 2 ti a ti nireti gaan tẹsiwaju lati tan kaakiri, pẹlu awọn alaye tuntun ti o tan nipa iṣẹ ṣiṣe ati awọn ẹya rẹ. Awọn orisun ti o gbẹkẹle ti sọ pe console ni iṣafihan aṣiri ni Gamescom ni Oṣu Kẹjọ, ati ni bayi orisun kẹta ti jẹrisi awọn iṣeduro wọnyi ati ṣafikun alaye afikun.

Gẹgẹbi awọn ijabọ lati Eurogamer ati VGC, Yipada 2 ti wa ni agbasọ lati ṣiṣẹ “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” ni iwọn fireemu ti o ga ati ipinnu, eyiti o dun ni ileri fun awọn onijakidijagan ti ere olokiki. Nate The Hate, oluyẹwo Nintendo ti o gbẹkẹle tẹlẹ, ti tun ṣe atilẹyin awọn iṣeduro wọnyi ati ṣafihan awọn alaye diẹ sii ti o ti gbọ nipa console naa.

Ilọsiwaju akiyesi kan ti a mẹnuba nipasẹ Nate The Hate ni idinku pataki ni awọn akoko fifuye. O sọ pe ohun elo tuntun gba laaye fun awọn akoko fifuye lẹsẹkẹsẹ lẹsẹkẹsẹ fun awọn ere, ni pataki nigbati gbigbe soke lati inu akojọ aṣayan akọkọ. Eyi jẹ ilọsiwaju pataki ni akawe si Yipada atilẹba, eyiti o ni awọn akoko ikojọpọ ni ayika awọn aaya 30.

Ni awọn ofin ti iṣẹ ṣiṣe, Nate The Hate sọ pe “Ẹmi ti Egan” n ṣiṣẹ ni awọn fireemu 60 fun iṣẹju keji ni ipinnu 4K lori Yipada 2. O tun mẹnuba pe console n ṣe ẹya awọn agbara wiwa-ray to ti ni ilọsiwaju, iru si ohun ti PlayStation 5 ati Xbox Series X/S le ṣaṣeyọri. Sibẹsibẹ, o ṣalaye pe agbara aise ti Yipada 2 ni a nireti lati wa ni isalẹ ti Xbox Series S.

Lati sanpada fun eyi, Yipada 2 le lo imọ-ẹrọ tuntun ti a pe ni DLSS (iṣapẹrẹ ikẹkọ jinlẹ), eyiti o le ṣe adaṣe ipinnu 4K lori awọn ẹrọ agbara kekere. Eyi le pese iriri wiwo afiwera si 4K abinibi lakoko mimu ṣiṣe ṣiṣe ṣiṣe.

Lakoko ti o ti wa ni ṣi aidaniloju nipa awọn Yipada 2 ká arinsehin ibamu ibamu ati awọn osise ifihan / ifilole ọjọ, Nate The Ikŏriră ni imọran wipe tókàn Nintendo Direct yoo afefe ni isunmọ ọjọ mẹta, o ṣee lori Kẹsán 14. O ṣe pataki lati ṣe akiyesi wipe Nintendo Directs ojo melo gba ibi lori Ojobo.

Ni ipari, awọn ẹya agbasọ ti Nintendo Yipada 2 tọka iṣẹ ilọsiwaju, awọn akoko fifuye idinku, ati lilo agbara ti imọ-ẹrọ DLSS. Awọn onijakidijagan ni itara nireti awọn imudojuiwọn siwaju lati Nintendo nipa console ifojusọna giga yii.

