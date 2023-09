Wiwa Awọn ẹda Okun ni Adojuru Crossword Oni

By

Adojuru ọrọ agbelebu oni, ti a ṣe nipasẹ Ella Dershowitz, ṣe ẹya akori onilàkaye kan ti o da lori awọn denizen omi. Olufihan ni 37-Across, "Aquatic denizen," Sin bi itọka foonu si awọn ọrọ ti o yika ninu adojuru naa. Sibẹsibẹ, iwọnyi kii ṣe eyikeyi awọn ẹda okun; gbogbo wọn jẹ ẹda ti orukọ wọn le ṣe awari nipa titẹle apẹrẹ ti lẹta C lati oke de isalẹ ni lilo awọn lẹta ti o yika. Diẹ ninu awọn apẹẹrẹ pẹlu kanrinkan okun ati urchin okun. Gba akoko rẹ ki o wo iye awọn ẹda okun ti o le ṣe idanimọ!

Lakoko ti o n yanju ọrọ agbekọja, o le wa awọn amọran ẹtan diẹ. Fun apẹẹrẹ, 15A n tọka si manga Japanese ti o ta julọ ati jara anime, NARUTO. 50A, IDIOMs, le jẹ ipenija fun awọn atumọ bi wọn ṣe gbarale awọn itumọ afiṣapẹẹrẹ tabi ti o kọja ti ede. Bakanna, 16D's “Awọn ọwọn Slanted?” tọka si OP-EDS, eyiti o jẹ skew olootu dipo ti ayaworan. Ni afikun, awọn amọran 25D LACES UP, eyiti o jẹ ohun ti eniyan ṣe lati mura lati skate, ati 39D's EMPTY SET jẹ akojọpọ mathematiki laisi awọn eroja.

Maṣe yọ ara rẹ lẹnu ti o ba tiraka pẹlu awọn iruju Ọjọ Jimọ. Christina Iverson, olootu adojuru kan, nfunni ni iwe iroyin Ipo Irọrun, eyiti o firanṣẹ ọrọ agbekọja ọjọ Jimọ pẹlu awọn amọran wiwọle si taara si apo-iwọle rẹ. Ni ọna yii, o le ṣe adaṣe ati di diẹdiẹ ni igboya diẹ sii ni lohun awọn iruju tougher wọnyi. Ti o ba nifẹ lati fi ọrọ agbekọja tirẹ silẹ si The New York Times, wọn ni eto ifakalẹ ṣiṣi ti o fun ọ laaye lati fi awọn isiro rẹ silẹ lori ayelujara.

