Awọn alabaṣiṣẹpọ MTV pẹlu Snapchat lati Ṣepọ Awọn iriri AR fun Idibo Awọn ẹbun Orin Fidio

MTV ti darapọ mọ awọn ologun pẹlu Snapchat lati gba awọn olumulo laaye lati dibo fun ẹka kan ni Awọn ẹbun Orin Fidio ti n bọ (VMAs) ni lilo awọn lẹnsi orisun AR ti Snapchat. Nipa gbigbe Apo Kamẹra Snap's Snap, MTV ni ero lati ṣafikun awọn iriri ti o daju (AR) sinu iṣafihan ẹbun naa.

Ni kete ti awọn olupari mẹta fun ẹka oṣere Tuntun Ti o dara julọ ti pinnu, awọn olumulo Snapchat yoo ni aye lati sọ ibo wọn nipa lilo lẹnsi pataki ti a ṣẹda nipasẹ Saucealitos. Nipa fifi aami si yiyan wọn pẹlu ika kan, meji, tabi mẹta, awọn olumulo le yan oṣere ti wọn fẹ dibo fun. Bi o tilẹ jẹ pe ko ni idaniloju iye ipa ti idibo Snapchat yoo ni lori tally ti o kẹhin, gbogbo ibo ni idiyele.

Lakoko ṣiṣan ifiwe VMA, MTV ngbero lati ṣafihan AR Moonperson kan, ti n ṣe ifihan awọn ara ẹni ti o fi silẹ ti afẹfẹ, jakejado iṣẹlẹ naa. Gẹgẹbi ifọwọkan nostalgic, MTV beere lọwọ awọn eniyan lati fi awọn ara wọn silẹ ni ilosiwaju nipa lilo fọọmu ibile kan.

Lati mu awọn oluwo siwaju sii, awọn ẹni-kọọkan le ni iriri ipa AR Moonperson, ṣiṣejade si awọn ile tiwọn. Nipa yiyan selfie lati inu yipo kamẹra wọn, wọn le jẹri Moonperson lilefoofo pẹlu oju tiwọn ti o han ninu visor.

Awọn olumulo Snapchat le wọle si awọn iriri AR wọnyi ti o bẹrẹ lati 11 AM ET ni Oṣu Kẹsan Ọjọ 12, awọn wakati pupọ ṣaaju ki VMA bẹrẹ ni 8 PM ET.

Lakoko ti awọn VMA ti tẹlẹ ti MTV ṣe igbasilẹ awọn ibaraẹnisọrọ 40.1 million kọja awọn iru ẹrọ media awujọ olokiki bii Facebook, Instagram, Twitter, ati YouTube, Snapchat ko si ninu atokọ naa. Sibẹsibẹ, MTV jẹwọ pe Snapchat jẹ ibamu daradara fun awọn olugbo ibi-afẹde rẹ ti awọn ọmọ ọdun 13- si 24.

Ifowosowopo yii pẹlu MTV ṣe samisi titẹsi osise Snapchat sinu aaye iṣafihan ẹbun ni lilo Apo Kamẹra rẹ. Ni iṣaaju, Snap ti ṣe ajọṣepọ pẹlu ọpọlọpọ awọn ayẹyẹ orin, awọn oṣere lori irin-ajo, ati awọn ere-idije ere idaraya lati ṣafihan awọn iriri AR si awọn onijakidijagan. Ẹgbẹ bọọlu afẹsẹgba LA Rams, fun apẹẹrẹ, lo imọ-ẹrọ Snapchat ni papa iṣere lati ṣafihan awọn onijakidijagan loju iboju nla.

Itọkasi Snap lori iyasọtọ ati awọn solusan kamẹra ti o da lori AR ti han siwaju si. Ni afikun si ifọwọsowọpọ pẹlu awọn ayẹyẹ orin, ile-iṣẹ ti ṣe ifilọlẹ Awọn iṣẹ Idawọle AR (ARES) ti o funni ni awọn irinṣẹ bii AR Gbiyanju-Lori ati wiwo ọja 3D. Snap tun ṣafihan Awọn digi AR, ti n fun awọn ami iyasọtọ laaye lati ṣepọ imọ-ẹrọ rẹ sinu awọn aye ti ara.

