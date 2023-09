Awọn agbasọ ọrọ Nintendo Yipada 2: Mimi ti Ririnkiri Egan Ṣafihan Awọn aworan Imudara ati Awọn akoko fifuye

Awọn agbasọ ọrọ nipa console atẹle ti Nintendo, ti a pe ni ‘Yipada 2’, ti n tan kaakiri laipẹ. Gẹgẹbi awọn ijabọ lati Eurogamer ati VGC, awọn olupilẹṣẹ yan ni aye lati demo console lakoko Gamescom 2023. demo naa ṣe ẹya ẹya imudara ti The Legend of Zelda: Breath of the Wild, botilẹjẹpe awọn pato ti awọn ilọsiwaju ko pese ni akoko yẹn.

Awọn alaye agbasọ tuntun ti jade ni bayi lati inu adarọ ese Nate the Hate kan aipẹ. Olugbalejo naa sọ pe demo tekinoloji Gamescom ṣe afihan Ẹmi ti Egan ti nṣiṣẹ ni 4K 60fps, pẹlu ilọsiwaju akiyesi ni piparẹ awọn akoko fifuye. O ṣe pataki lati ṣalaye pe awọn agbasọ ọrọ wọnyi ko tumọ si pe akọle ifilọlẹ Yipada yoo tun tu silẹ pẹlu ohun elo atẹle. Dipo, a lo lati ṣe afihan awọn ilọsiwaju imọ-ẹrọ ti arọpo.

Awọn ẹtọ tun wa pe demo tekinoloji naa lo DLSS 3.5, imọ-ẹrọ imudara AI akoko gidi Nvidia. Sibẹsibẹ, ko ni idaniloju boya demo naa lo eto ẹya kikun ti ẹya 3.5, gẹgẹbi iran fireemu. Ifisi ti DLSS ti jẹ koko-ọrọ ti akiyesi fun arọpo Yipada fun ọpọlọpọ ọdun, ati pe mẹnuba ẹya 3.5 jẹ iyalẹnu dajudaju.

Lakoko ibaraẹnisọrọ adarọ-ese, agbalejo naa mẹnuba pe Oṣu Kẹta 2024 jẹ ọjọ ti o ṣeeṣe botilẹjẹpe ko ṣe akiyesi boya eyi tọka si ifihan tabi ọjọ idasilẹ. Awọn agbasọ ọrọ iṣaaju ni ibẹrẹ ọdun yii daba itusilẹ 2024 pẹ fun Yipada 2.

O ṣe pataki lati ṣe akiyesi pe awọn agbasọ ọrọ wọnyi ko ni ifọwọsi ni ifowosi nipasẹ Nintendo ni akoko yii. Alaye naa da lori awọn orisun ati igbọran. Ni afikun, ti awọn pato wọnyi ba jẹ deede, o ṣe pataki lati ronu pe demo imọ-ẹrọ ti o han ni Gamescom le ma ṣe afihan awọn ẹya ti console ikẹhin.

Bi awọn agbasọ ọrọ wọnyi ti n tẹsiwaju lati tan kaakiri, o jẹ igbadun lati ronu awọn iṣeeṣe ti ẹya ilọsiwaju ti Breath of the Wild lori 'Yipada 2'. Sibẹsibẹ, titi awọn ikede osise yoo jẹ nipasẹ Nintendo, awọn agbasọ ọrọ wọnyi yẹ ki o mu pẹlu ọkà iyọ.

