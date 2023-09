Pokémon Scarlet ati Violet DLC: Iṣura Farasin ti Odo Agbegbe Tu silẹ

By

Pokémon Scarlet ti a nireti pupọ ati Violet DLC ti de nikẹhin, pẹlu apakan akọkọ ti akole 'The Teal Maski' ni idasilẹ ni ọsẹ yii. Awọn olukọni le ni bayi bẹrẹ ìrìn tuntun ni ilẹ Kitakami, pade Pokémon tuntun, ṣawari awọn aaye tuntun, ati ni iriri awọn itan tuntun.

Ọkan ninu awọn afikun igbadun ni DLC yii ni iṣafihan Awọn Bayani Agbayani ti Kitakami, ẹgbẹ kan ti awọn olukọni ti o lagbara ti o ṣe ipa pataki ninu itan naa. Awọn olukọni yoo ni aye lati ṣe ajọṣepọ pẹlu wọn, kọ ẹkọ nipa awọn irin-ajo wọn, ati boya paapaa koju wọn si awọn ogun.

Abule ti Kitakami tun gba ipele aarin ni DLC yii, gbigba awọn olukọni laaye lati fi ara wọn bọmi ni aṣa ọlọrọ rẹ ati ṣe iwari awọn aṣiri rẹ. O ni a larinrin ati ki o iwunlere ibi ti o nfun a oto bugbamu akawe si miiran awọn ẹkun ni awọn ere.

Pẹlupẹlu, awọn olukọni yoo pade Pokémon ti o faramọ ti o ti ṣilọ lati awọn agbegbe miiran ti wọn si sọ Kitakami ni ile titun wọn. Ọkan iru Pokémon ni Polteageist, ẹya tuntun ti a ṣe awari iyasọtọ si DLC yii. Apẹrẹ ati awọn agbara rẹ jẹ ki o jẹ afikun iyalẹnu si ẹgbẹ olukọni eyikeyi.

Ti o ba n gbero rira DLC naa, o tọ lati ṣe akiyesi pe “Iṣura Farasin ti Zero Agbegbe” wa pẹlu awọn ẹya meji - 'The Teal Maski' ati 'The Indigo Disk'. Ni afikun, o pẹlu iṣeto aṣọ kan ti o ṣojuuṣe gbogbo awọn akoko, gbigba awọn olukọni laaye lati ṣe akanṣe irisi ihuwasi inu-ere wọn.

Rii daju pe o yan ẹya DLC ti o ni ibamu pẹlu ẹda tirẹ ti ere nigba rira kan.

Ni ipari, itusilẹ ti Pokémon Scarlet ati Violet DLC jẹ ami ipin tuntun moriwu ninu ere naa. Pẹlu Pokémon tuntun, awọn itan iyanilẹnu, ati awọn ipo iwunilori, o jẹ dandan-ni fun eyikeyi olukọni Pokémon ti o ni itara fun awọn irin-ajo tuntun.

