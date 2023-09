Iṣẹlẹ Ọja ti nbọ ti Apple: Kini lati nireti

By

Apple ti ṣeto lati gbalejo iṣẹlẹ ọja deede rẹ ni ọjọ Tuesday, nibiti o ti nireti gaan pe ile-iṣẹ yoo kede awọn fonutologbolori tuntun rẹ. Lakoko ti diẹ ninu awọn alaye nipa awọn iPhones ti n bọ ti jo, Apple jẹ mimọ fun iyalẹnu awọn olugbo rẹ pẹlu awọn ikede airotẹlẹ. Iṣẹlẹ naa yoo jẹ ṣiṣan laaye lori oju opo wẹẹbu Apple ati pe o ti ṣeto lati bẹrẹ ni 6 irọlẹ Irish akoko.

IPhone 15 nireti lati jẹ afihan ti iṣẹlẹ naa. Awọn awoṣe oriṣiriṣi mẹrin ni ifojusọna: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, ati 15 Pro Max. Awọn iwọn iboju ni a nireti lati wa kanna bi awọn awoṣe iṣaaju, ni 6.1 inches ati 6.7 inches, lẹsẹsẹ. Awọn awoṣe Pro le ṣe atunto kan, ti o le ṣe afihan fẹẹrẹfẹ ati apẹrẹ tinrin pẹlu iyipada lati irin alagbara si titanium. Awọn agbara kamẹra tun nireti lati ni ilọsiwaju, pẹlu kamẹra periscope ti o ṣeeṣe ni awoṣe Pro Max, gbigba fun awọn agbara imudara imudara.

Iyipada pataki miiran ninu tito sile iPhone 15 ni iyipada ti a nireti lati ibudo gbigba agbara monomono si USB C. Iyipada yii jẹ itara nipasẹ titari EU fun awọn ebute gbigba agbara idiwọn ati pe o ṣee ṣe lati ṣe imuse kọja gbogbo awọn awoṣe iPhone 15. Yipada odi ni ẹgbẹ iPhone le tun ṣe iyipada kan, ti o le di bọtini iṣe fun yiyan awọn ọna abuja.

Ni afikun si iPhone 15, Apple le ṣafihan awọn imudojuiwọn si Apple Watch Series 9 ati awọn AirPods. Apple Watch Series 9 ni a nireti lati gba awọn ilọsiwaju kekere, pẹlu chirún S9 tuntun fun iṣẹ ṣiṣe to dara julọ ati igbesi aye batiri ti o ni ilọsiwaju. Awọn alaye nipa jara Ultra ti aago idojukọ-idojukọ ìrìn ti Apple wa ṣiwọn. Bi fun awọn AirPods, awọn imudojuiwọn eyikeyi le dojukọ ọran naa, ni pataki rirọpo ti asopo monomono pẹlu USB C. O tun ṣe akiyesi pe imudojuiwọn fun AirPods Max, eyiti ko ti ni imudojuiwọn lati igba ifilọlẹ wọn ni ọdun 2020, le wa lori ipade nitori ibeere EU USB C fun awọn agbekọri nipasẹ 2024.

