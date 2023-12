Ṣiṣafihan Awọn ewu Farasin ti Egan Orilẹ-ede Yellowstone

By

Iwadii ilẹ-ilẹ aipẹ kan ti tan imọlẹ lori diẹ ninu awọn eewu Jiolojikali ti a ko mọ tẹlẹ ti o farapamọ ni awọn opin ariwa ti Egan Orilẹ-ede Yellowstone. Iwadi na lo imọ-ẹrọ imotuntun ti a pe ni Iwari Imọlẹ ati Raging (lidar) lati ṣafihan awọn ẹya ti o farapamọ ati awọn aṣiṣe ti nṣiṣe lọwọ ti o le fa awọn irokeke iwariri pataki si awọn agbegbe to wa nitosi. Lidar, eyiti o jẹ pẹlu lilo awọn sensọ laser ti a gbe sori ọkọ ofurufu tabi awọn drones, ti ṣe iyipada awọn aaye imọ-jinlẹ gẹgẹbi archeology ati geology nipa fifun wiwo alaye ti awọn ala-ilẹ ti o jẹ airaye deede tabi ti o farapamọ.

Awọn onimo ijinlẹ sayensi, ti Yann Gavillot ti Montana Bureau of Mines and Geology dari, lo lidar lati ṣe awari awọn abawọn aṣiṣe — awọn ami ti o han ti awọn iwariri-ilẹ ti o ti kọja — ti n fa diẹ sii ju awọn maili 33 ni iha ariwa ti Yellowstone National Park. Awọn scarps ẹbi wọnyi ni a gbagbọ pe o ti ṣẹlẹ nipasẹ awọn iwariri-ilẹ ti o kọja pẹlu awọn titobi to dogba tabi tobi ju 6.5 lọ. Ni afikun, awọn iwadii lidar ṣe afihan awọn fifọ ni ilẹ ti o ni asopọ si awọn ọna ṣiṣe aṣiṣe ti o gbooro si ọgba-itura naa.

Lakoko ti Egan Orilẹ-ede Yellowstone jẹ olokiki fun supervolcano rẹ ati awọn geysers ti nṣiṣe lọwọ, imọ-ẹrọ lidar ti jẹ ki awọn onimo ijinlẹ sayensi ni oye daradara si irokeke iwariri ti o dojukọ awọn agbegbe agbegbe bi afonifoji Paradise ti Montana. Ẹkùn náà ní ìrírí ìmìtìtì ìmìtìtì-7.3 ìmìtìtì ilẹ̀ ní 1959, tí ó yọrí sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìparun àti ìparun-ilẹ̀. Lẹhin ìṣẹlẹ naa, ọpọlọpọ awọn ẹya hydrothermal ni Yellowstone, pẹlu awọn geysers, ni ipa.

Awọn data lidar ti a gba yoo jẹ ki awọn onimọ-jinlẹ ṣe itupalẹ siwaju ti awọn aṣiṣe, pẹlu kikọ ikẹkọ ibusun ati ipasẹ awọn iyipada ala-ilẹ ni akoko pupọ. Nipa agbọye itan-akọọlẹ ti awọn iwariri-ilẹ ni agbegbe, awọn onimo ijinlẹ sayensi le ni oye si awọn ewu iwaju ati ṣe awọn asọtẹlẹ alaye nipa iwọn ati ipa ti awọn iṣẹlẹ jigijigi ti o ṣeeṣe.

Pẹlupẹlu, imọ-ẹrọ lidar nfunni ni awọn aye lati ṣe iwadii asopọ laarin iṣẹ ṣiṣe jigijigi ni Yellowstone ati awọn iyalẹnu geothermal ati awọn iyalẹnu folkano o duro si ibikan. Oye okeerẹ yii ṣe pataki ni oye awọn eto ilolupo ti o ni asopọ laarin Egan Orilẹ-ede Yellowstone.

Bi imọ-ẹrọ lidar ti n tẹsiwaju lati tẹsiwaju, o ṣe ileri lati ṣii awọn aye tuntun fun ọpọlọpọ awọn aaye imọ-jinlẹ, ti o wa lati idena iṣan omi si iṣakoso igbo ati folkano. Ọrọ ti data ti a gba nipasẹ awọn iwadii lidar yoo laiseaniani ja si awọn iwadii siwaju ati oye ti o jinlẹ ti ilẹ naa ati awọn eewu to somọ. Pẹlu imọ yii, awọn onimo ijinlẹ sayensi le ṣe alabapin si idagbasoke awọn ọgbọn lati dinku awọn ewu ti o pọju ti o dojukọ nipasẹ awọn agbegbe agbegbe ati mu imurasilẹ fun awọn iwariri-ilẹ iwaju ni Egan Orilẹ-ede Yellowstone.

Nigbagbogbo bi Ìbéèrè

Kini lidar?

Lidar duro fun Iwari Imọlẹ ati Raging. O kan lilo awọn sensọ lesa lati agbesoke awọn isọ ti ina kuro ni awọn roboto lati ṣawari awọn ẹya ati ṣe maapu awọn agbegbe wọn.

Kini awọn scarps aṣiṣe?

Awọn scarps aṣiṣe jẹ awọn fifọ ni ilẹ ti o jẹ ẹri ti awọn iwariri-ilẹ ti o ti kọja.

Kini idi ti lidar ṣe pataki fun awọn onimọ-jinlẹ?

Lidar n pese ipinnu-giga, awọn aworan alaye ti awọn ala-ilẹ ti o ti ṣofo tẹlẹ tabi ti ko le wọle. Imọ-ẹrọ yii jẹ ki awọn onimọ-jinlẹ ṣe idanimọ awọn ẹya ti o farapamọ ati ni oye awọn eewu ti ilẹ-aye daradara.

Kini pataki ti iwadii yii fun Egan Orilẹ-ede Yellowstone?

Iwadi naa ti ṣe afihan wiwa awọn aṣiṣe ti nṣiṣe lọwọ ati awọn irokeke iwariri ti o pọju ni apa ariwa ti Egan Orilẹ-ede Yellowstone. Imọye yii ṣe pataki fun iṣiro ati idinku awọn eewu si awọn agbegbe ti o wa nitosi.

Bawo ni lidar ṣe ṣe iranlọwọ ni kikọ awọn iṣẹlẹ jigijigi ni Yellowstone?

Awọn data Lidar ṣe iranlọwọ fun awọn onimọ-jinlẹ lati ṣe itupalẹ awọn aṣiṣe, ṣayẹwo ibusun ibusun, ati tọpa awọn ayipada ninu ala-ilẹ ni akoko pupọ. Alaye yii ṣe pataki fun asọtẹlẹ iwọn ati ipa ti awọn iwariri-ilẹ iwaju ni agbegbe naa.