Intel n kede Thunderbolt 5 pẹlu Awọn iyara iwunilori ati Awọn ẹya

Intel ti kede ni gbangba ni pato Thunderbolt 5, awọn iyara ti o ni ileri ti o to 120Gbps, atilẹyin fun awọn diigi ere 540Hz, ati awọn Wattis 240 ti agbara gbigba agbara. Lakoko ti sipesifikesonu jẹ osise ni bayi, awọn ẹya ẹrọ ati awọn PC pẹlu atilẹyin Thunderbolt 5 kii yoo wa titi di ọdun 2024.

Ti a ṣe lori USB4 v2, Thunderbolt 5 yoo wa ni ibamu pẹlu awọn ẹya iṣaaju ti Thunderbolt ati USB. Ti a ṣe afiwe si Thunderbolt 4, eyiti o ṣe atilẹyin awọn iyara to to 40Gbps, Thunderbolt 5 le gbe data ni 80Gbps tabi to 120Gbps ni ipo Boost Bandwidth. Ipo yii nilo ifihan bandiwidi giga, ṣugbọn Thunderbolt 5 tun ṣe atilẹyin awọn iyara bidirectional ti 80Gbps laisi rẹ.

Imudara bandiwidi ti Thunderbolt 5 jẹ ki o jẹ apẹrẹ fun docking kọǹpútà alágbèéká si awọn ifihan pupọ. O ṣe atilẹyin awọn diigi 8K pupọ, awọn diigi 4K mẹta ni 144Hz (akawe si awọn diigi 4K meji ti o ni opin si 60Hz pẹlu Thunderbolt 4), ati pe o funni ni gbigba agbara 140-watt ti o kere ju, pẹlu iwọn 240 watts. Thunderbolt 5 yoo tun ṣe atilẹyin DisplayPort 2.1, siwaju si ilọsiwaju awọn agbara rẹ.

Gẹgẹbi Jason Ziller, oluṣakoso gbogbogbo ti pipin Asopọmọra alabara ni Intel, Thunderbolt 5 yoo pese iṣẹ-iṣakoso ile-iṣẹ ati agbara fun sisopọ awọn kọnputa si awọn diigi, awọn docks, ibi ipamọ, ati diẹ sii. Microsoft ti ṣiṣẹ ni pẹkipẹki pẹlu Intel lati ṣe atilẹyin USB4 ni Windows, ni idaniloju ibamu pẹlu Thunderbolt 5.

Lakoko ti a tun n duro de awọn alaye nipa iru awọn ẹya ẹrọ yoo ṣe atilẹyin Thunderbolt 5, o nireti pe awọn docks, awọn diigi, ati awọn awakọ ibi ipamọ yoo wa laarin awọn akọkọ lati pese Asopọmọra Thunderbolt 5 ni 2024.

Iwoye, Thunderbolt 5 ṣe ileri awọn ilọsiwaju pataki ni iyara, agbara gbigba agbara, ati atilẹyin ifihan, ṣiṣe ni idagbasoke igbadun fun awọn alara tekinoloji ati awọn alamọdaju bakanna.

awọn orisun:

– Tom Warren, The Verge