Anfani akọkọ Gba ID Ailopin Olupese Imọ-ẹrọ Biometrics

Anfani akọkọ, olupese ti ibojuwo abẹlẹ iṣẹ ati awọn iṣẹ ijẹrisi, ti kede gbigba rẹ ti olupese imọ-ẹrọ biometrics, ID ailopin, fun $41 million ni owo. Ohun-ini naa ni ero lati faagun nẹtiwọọki Advantage akọkọ ati awọn ọrẹ ijẹrisi idanimọ fun awọn alabara AMẸRIKA rẹ.

ID ailopin, ti o wa ni Hicksville, New York, jẹ ile-iṣẹ portfolio ti ile-iṣẹ idoko-owo aladani Enlightenment Capital. Ile-iṣẹ naa nireti lati ṣe ina diẹ sii ju $ 10 million ni awọn owo ti n wọle ọdọọdun. Olupese imọ-ẹrọ biometrics nfunni ni idanimọ ati awọn irinṣẹ ijẹrisi fun ọpọlọpọ awọn apa, pẹlu aabo ati oye, aabo orilẹ-ede, agbofinro, aabo aala, esi ajalu ati iṣakoso pajawiri, ati aabo ile-iṣẹ.

CEO ti First Advantage, Scott Staples, sọ pe sọfitiwia ID ailopin ṣe afikun ile-iṣẹ ti o wa tẹlẹ RightID ati awọn ọrẹ Awọn iṣẹ Idanimọ Digital. Ohun-ini yii ni a rii bi igbesẹ pataki kan si ọna faagun Pọntifoli ọja Anfani akọkọ ati iṣowo akọkọ.

Pẹlu ohun-ini yii, First Advantage ni ero lati mu awọn agbara rẹ pọ si ni ipese awọn solusan imọ-ẹrọ biometric ti ilọsiwaju lati ṣe iranlọwọ fun awọn agbanisiṣẹ dinku eewu ati ṣetọju ibamu. Ijeri biometric nfunni ni aabo ipele giga nipa lilo awọn abuda ti ara alailẹgbẹ tabi ihuwasi, gẹgẹbi awọn ika ọwọ, idanimọ oju, tabi ọlọjẹ iris, lati rii daju idanimọ ẹni kọọkan.

Awọn orisun: Anfani akọkọ, ID ailopin