Ipa ti Media Awujọ lori Gigun Orin Agbejade

Ile-iṣẹ orin ti ṣe awọn ayipada pataki ni awọn ọdun aipẹ, ni apakan nitori ipa ti awọn iru ẹrọ media awujọ bii TikTok. Nathan Hubbard, adari orin iṣaaju, pin awọn ero rẹ lori awo-orin “GUTS” nipasẹ Olivia Rodrigo, ni sisọ pe akoko ṣiṣe iṣẹju 39 rẹ jẹ abajade ti “TikTokization ti nlọ lọwọ ti akoko orin yii.” Lakoko ti media awujọ laiseaniani ti ni ipa ọna kika orin agbejade, iṣẹlẹ yii kii ṣe iyasọtọ si TikTok.

Ni gbogbo itan-akọọlẹ, ile-iṣẹ orin ti wa pẹlu awọn ilọsiwaju ninu gbigbasilẹ ohun ati awọn imọ-ẹrọ igbohunsafefe. Awọn akọrin agbejade ti a tu silẹ lori fainali ni opin nipasẹ awọn idiwọ ti ara ti alabọde ati iwulo fun ere redio. Kikọ orin ni lati gba akiyesi laarin awọn ikede, ti o yori si kukuru, awọn ohun orin ipeja. Awọn igbasilẹ fainali le gba iwọn iṣẹju 22 ti ohun afetigbọ fun ẹgbẹ kan, eyiti o ni ipa tito lẹsẹsẹ ti awọn awo-orin agbejade tete.

Awọn awo-orin bii Bruce Springsteen's “Bi Lati Ṣiṣe” ati The Beatles' “Sgt. Ẹgbẹ Ẹgbẹ Ata Lonely Hearts Club” ni ayika iṣẹju 39, ti o jọra si “GUTS” Olivia Rodrigo. Iye akoko yii jẹ abajade lati awọn idiwọn ti awọn igbasilẹ vinyl, eyiti o le gba to iṣẹju 20 fun ẹgbẹ kan. Paapaa ni akoko ṣiṣanwọle, nibiti awọn idiwọ ti ara ko ṣe lo mọ, aṣa ti o to awọn iṣẹju 39 fun gigun awo-orin tẹsiwaju.

Awọn irawọ agbejade ode oni, pẹlu Olivia Rodrigo, tun faramọ awọn ilana ti iṣeto ti ile-iṣẹ lakoko ti o ṣafikun awọn aṣa tuntun. Awọn sisanwọle akoko iwuri kikuru, kio-ìṣó kekeke, sibẹsibẹ awọn ipa ti o ti kọja ise ku. Awo orin Rodrigo tẹle ọna kika ẹsẹ-chorus-verse-chorus-bridge-chorus, agbekalẹ kan ti o ti gbilẹ fun awọn ọdun mẹwa. Iye akoko iṣẹju 39 kii ṣe abajade taara ti TikTok ṣugbọn kuku itesiwaju ti awọn aṣa ile-iṣẹ.

Lakoko ti media awujọ n ṣe ipa pataki ni sisọ ala-ilẹ orin, o ṣe pataki lati ṣe idanimọ ọrọ itan ti o gbooro ti o ti ni ipa awọn ipari awo-orin. Akoko asiko iṣẹju 39 n ṣe afihan iwọntunwọnsi laarin awọn iwulo iṣowo, awọn idiwọn ti ara, ati awọn ireti ti awọn olutẹtisi orin agbejade. Ile-iṣẹ naa jẹ ilolupo ilolupo kan nibiti oye ti o jinlẹ ti awọn nuances rẹ ṣe pataki fun itupalẹ deede.

