Orchard naa n gba oluṣakoso akọọlẹ oni nọmba kan fun awọn DSP UK

Orchard, ile-iṣẹ pinpin orin asiwaju, n wa Oluṣakoso Account Digital lati ṣakoso awọn ibatan pataki pẹlu awọn olupese iṣẹ oni nọmba UK (DSPs) bii Apple, Amazon, ati VEVO. Ipa naa jẹ ṣiṣe ni pẹkipẹki pẹlu iṣakoso aami ati awọn ẹgbẹ tita lati ṣẹda awọn ipolongo akoonu ti o ni agbara fun awọn oṣere ati awọn akole, bakanna bi iṣakoso awọn ibatan ọjọ-si-ọjọ pẹlu awọn alatuta oni-nọmba.

Awọn ojuse pẹlu ipolowo fun awọn ibi akojọ orin ati awọn ipolongo titaja ifowosowopo, bakanna bi mimu awọn ibatan pẹlu awọn alatuta oni-nọmba nipasẹ wiwa si awọn ipade, awọn iṣẹlẹ, ati awọn gigi. Ni afikun, Oluṣakoso Account Digital yoo ṣe pataki ati ṣe itupalẹ iṣeto itusilẹ lati pade awọn iwulo ti awọn akole ati awọn oṣere, ati ṣe itupalẹ itupalẹ ati awọn abajade pada si awọn ti o nii ṣe.

Oludije to dara julọ yẹ ki o ni ju ọdun meji ti iriri ile-iṣẹ orin, imọ to lagbara ti asiwaju awọn iru ẹrọ soobu oni-nọmba, ati oye to dara ti ete tita. Iriri ibaraẹnisọrọ pẹlu awọn akọọlẹ soobu tabi awọn iru ẹrọ titaja oni-nọmba jẹ ayanfẹ, pẹlu awọn ọgbọn ibaraẹnisọrọ to dara julọ, oye ti o jinlẹ ti ala-ilẹ media awujọ, ati awọn agbara itupalẹ ti o lagbara. Imọmọ pẹlu Tayo, PowerPoint, ati Ọrọ tun nilo.

Orchard nfunni ni aye lati ṣe alabapin si irin-ajo ẹda lori ipele agbaye, pẹlu igbalode, oniruuru, ati agbegbe iṣẹ tuntun. Wọn tun pese idoko-owo ni ẹkọ ati idagbasoke, bii ọpọlọpọ awọn anfani bii ideri iṣoogun aladani, eto ifẹhinti oninurere, idaniloju igbesi aye, ati aabo owo-wiwọle.

Lati lo fun ipo yii, ṣabẹwo si ọna asopọ atẹle yii: (apapọ kuro)

Nipa Orchard:

Orchard jẹ orin aṣáájú-ọnà, fidio, ati ile-iṣẹ pinpin fiimu, ati ipo giga Multi Channel Network ti n ṣiṣẹ ni agbaye. Ọna pipe wọn si tita ati titaja, ni idapo pẹlu imọ-ẹrọ oludari ile-iṣẹ ati awọn iṣẹ ṣiṣe, n pọ si arọwọto ati owo-wiwọle kọja oni-nọmba, ti ara, ati awọn gbagede alagbeka. Ti a da ni ọdun 1997, Orchard n fun awọn iṣowo ni agbara ati awọn olupilẹṣẹ ni ile-iṣẹ ere idaraya.

