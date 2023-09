Agbara ti Idanimọ oni-nọmba ti Aisidede ni Idabobo Alaye Ti ara ẹni

By

Iwe funfun kan ti a tẹjade nipasẹ CompTIA, ẹgbẹ ti ko ni ere fun ile-iṣẹ IT ati oṣiṣẹ oṣiṣẹ, ṣe iwadii ifarahan ti idanimọ oni-nọmba ti a ti sọtọ gẹgẹbi ohun elo to lagbara fun aabo alaye ti ara ẹni. Iwe funfun naa, ti akole "Idamo oni-nọmba Decentralized & Agbara-ara-ẹni” ati ti iṣelọpọ nipasẹ CompTIA Blockchain ati Igbimọ Advisory Web3, ṣe alaye bi ọna yii ṣe n ṣe atunṣe aabo IT, fifun awọn eniyan ati awọn ajo pẹlu ikọkọ nla ati iṣakoso lori alaye wọn.

Awọn olupese iṣẹ ti iṣakoso (MSPs) ni a gbaniyanju lati mọ ara wọn pẹlu awọn iwe-ẹri idanimọ oni-nọmba ti a ti sọtọ lati wa ni ipese lati ṣe iranlọwọ fun awọn alabara wọn ni imudara aabo ati aṣiri wọn. Awọn ajo nla ti gba ọna yii tẹlẹ lati ni aabo data ti ara ẹni, ati pe awọn iṣowo kekere ati alabọde ni a nireti lati tẹle aṣọ. Gẹgẹbi awọn alabaṣiṣẹpọ imọ-ẹrọ ati awọn olupese, awọn MSP yoo ṣe ipa pataki ni didari ati atilẹyin awọn ẹgbẹ ni iyipada yii.

Iwe funfun naa ṣalaye pe idanimọ oni-nọmba ti a ti sọ di mimọ ni awọn iwe-ẹri oni-nọmba, ti a mọ si awọn iwe-ẹri ijẹrisi (VC), ti o fipamọ sinu apamọwọ VC kan. Apamọwọ naa ni aabo pẹlu PIN tabi ọrọ igbaniwọle ati pe olumulo ni iṣakoso ni kikun. Nipa gbigbe idanimọ oni-nọmba ti a ti sọ di mimọ, alaye ẹni kọọkan wa ni fifipamọ titi wọn o fi yan lati pin. Nigbati o ba pin pinpin, aami ẹri nikan, kii ṣe igbasilẹ alaye pipe, ni a pese si olugba.

Wes Jensen, alaga ti Igbimọ Advisory Blockchain ati Alabaṣepọ ni 21Packets, ṣe afihan pe idanimọ oni-nọmba ti a ti sọtọ jẹ ki awọn mejeeji ati awọn ẹgbẹ ni iṣakoso nla lori alaye ori ayelujara wọn ati awọn ibatan, lakoko ti o tun rii daju aabo ati aṣiri ti ilọsiwaju.

Iwe funfun naa pẹlu ọpọlọpọ awọn apẹẹrẹ gidi-aye ti awọn ohun elo idanimọ oni-nọmba ti a ti sọ di mimọ, awọn agbegbe bii riraja, iṣẹ, awọn iṣẹ ijọba, eto-ẹkọ, awọn iṣowo owo, ati ilera. O n tẹnuba agbara fun awọn eniyan kọọkan ati awọn ajo lati ṣe idiyele ti alaye wọn ati daabobo aṣiri wọn ni awọn ibugbe wọnyi.

CompTIA Blockchain & Igbimọ Advisory Web3 n ṣiṣẹ bi pẹpẹ fun awọn oludari ironu ati awọn oludasilẹ lati ṣawari bi awọn iṣowo ṣe le lo imọ-ẹrọ blockchain. Pẹlu awọn ọmọ ẹgbẹ lati oriṣiriṣi oriṣiriṣi, igbimọ naa ṣe ayẹwo awọn ohun elo rẹ ati awọn ipa ni awọn apa oriṣiriṣi, pẹlu pq ipese, idagbasoke sọfitiwia, ofin, titaja, eto-ẹkọ, ati awọn ẹgbẹ B2B/B2C.

