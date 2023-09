Banki ti England Awọn ipe fun Ibaraẹnisọrọ Orilẹ-ede lori Awọn ifiyesi Ipamọ Pound Digital

Bank of England (BoE) Igbakeji Gomina yiyan Sarah Breeden ti pe fun “ibaraẹnisọrọ orilẹ-ede” lati koju awọn ifiyesi ti gbogbo eniyan ti o yika awọn ipa ikọkọ ti ẹya oni-nọmba ti iwon. BoE ati ile-iṣẹ Isuna ti UK ti n ṣawari lori iṣeeṣe ti iṣafihan iwon oni-nọmba kan ni ọjọ iwaju nitosi. Sibẹsibẹ, awọn alariwisi jiyan pe owo oni-nọmba kan le jẹ ki awọn ijọba ṣe atẹle awọn aṣa inawo awọn ẹni kọọkan ati idiju awọn iṣowo owo.

Breeden tẹnumọ iwulo lati koju awọn ifiyesi ikọkọ ati igbega ọrọ sisọ lori koko naa. O tẹnumọ pe iwon oni-nọmba kan yoo ṣiṣẹ bi ipilẹ fun gbogbo awọn iṣowo oni-nọmba, ni idaniloju igbẹkẹle ninu owo naa. Sibẹsibẹ, o gba pe awọn italaya wa ni ṣiṣakoso aṣiri ati asọye ipa ti ipinlẹ ni ibatan si owo oni-nọmba kan.

Awọn ifiyesi ikọkọ nipa siseto ni a tun jẹwọ nipasẹ Breeden, ẹniti o ṣe afihan iwulo lati fi idi ofin mulẹ ati awọn ofin ati ipo lati koju awọn ifiyesi wọnyi.

Breeden tẹnumọ siwaju pe asiri yẹ ki o tun jẹ pataki nigbati o ba gbero awọn owo oni-nọmba aladani aladani. O tọka si pe awọn orilẹ-ede mọkanla ti yiyi awọn ẹya oni nọmba ti awọn owo nina wọn tẹlẹ, ati pe Federal Reserve AMẸRIKA tun n gbero iṣeeṣe naa.

Ipa lori iduroṣinṣin owo jẹ ero pataki miiran fun Breeden. Awọn idahun si ijumọsọrọ ti gbogbo eniyan lori iwon oni-nọmba yoo ṣe atẹjade nigbamii ni ọdun yii, n pese oye siwaju si ọpọlọpọ awọn aaye ti imọran naa.

O ṣe akiyesi pe Breeden kọ imọran naa pe owo oni-nọmba kan yoo yọkuro wiwa ti owo bi a ti daba nipasẹ awọn alariwisi.

Awọn orisun: Reuters

Awọn asọye:

– Digital iwon: A oni version of the UK ká owo, iwon meta.

– Bank of England (BoE): Central bank of the United Kingdom.

- Awọn ifiyesi ikọkọ: Awọn ifiyesi nipa aabo alaye ti ara ẹni ati awọn ẹtọ ikọkọ ikọkọ.

- Eto: Agbara lati kọ koodu tabi awọn ilana fun kọnputa tabi eto oni-nọmba lati ṣe awọn iṣẹ kan pato tabi awọn iṣẹ-ṣiṣe.

- Iduroṣinṣin owo: Ipo ninu eyiti eto eto-owo kan, gẹgẹbi eto ile-ifowopamọ, ni anfani lati koju awọn ipaya ati ṣetọju iṣẹ rẹ.

- Ijumọsọrọ gbogbo eniyan: Ilana ti wiwa igbewọle ti gbogbo eniyan tabi awọn esi lori koko kan pato tabi igbero.

