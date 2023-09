iPhone 15 Pro Max Bayi Bẹrẹ ni $1,199 pẹlu Ibi ipamọ 256GB

IPhone 15 Pro Max ti ṣe diẹ ninu awọn ayipada nla, ati pẹlu awọn ayipada wọnyi idiyele ibẹrẹ tuntun ti $ 1,199 fun awoṣe 256GB. Pro Max ti ọdun to kọja bẹrẹ ni $ 1,099, ṣugbọn nikan ni 128GB ti ibi ipamọ. IPhone tuntun nfunni ni ibi ipamọ diẹ sii ṣugbọn ni aaye idiyele ti o ga julọ.

Apple yoo tu mejeeji iPhone 15 Pro ati 15 Pro Max silẹ ni Oṣu Kẹsan Ọjọ 22nd, pẹlu awọn aṣẹ-tẹlẹ ti o bẹrẹ ni ọjọ Jimọ yii. Awọn agbasọ ọrọ ti n kaakiri fun awọn oṣu pe Apple yoo mu idiyele pọ si nitori awọn iyipada tito sile, gẹgẹbi iṣafihan fireemu alloy titanium ti ha ati awọn bezels tinrin. IPhone 15 Pro Max tuntun tun ṣe ẹya A17 SoC yiyara pẹlu GPU ti a ṣepọ ti o ṣe atilẹyin wiwa kakiri.

O ṣe pataki lati ṣe akiyesi pe idiyele $ 1,199 fun awoṣe 256GB kii ṣe ilosoke idiyele niwon Apple gba agbara iye kanna fun agbara ipamọ kanna ni ọdun to kọja. Sibẹsibẹ, aṣayan idiyele kekere pẹlu 128GB ti ibi ipamọ ko si mọ.

Ni afikun si idiyele ati awọn iyipada ibi ipamọ, Apple ti tun ṣe diẹ ninu awọn imudojuiwọn akiyesi miiran si awọn iPhones rẹ. Ile-iṣẹ naa ti rọpo nipari ibudo Monomono ti ogbo pẹlu awọn ebute USB-C kọja awọn foonu rẹ, pẹlu AirPods Pro. Ibudo USB-C ṣe atilẹyin boṣewa USB 3 yiyara pẹlu awọn iyara gbigbe ti o to 10Gbps. Sibẹsibẹ, awọn olumulo yoo nilo lati ra okun USB 3 iru C lọtọ.

Pẹlupẹlu, jara iPhone 15 bayi ṣe atilẹyin gbigba agbara Qi2, eyiti o jẹ boṣewa gbigba agbara Apple ti o da lori gbigba agbara MagSafe tirẹ. Awọn awoṣe Pro tun ti rọpo oruka atijọ / iyipada gbigbọn pẹlu Bọtini Iṣe isọdi, ti o jọra si ọkan ti a rii lori awọn foonu jara Apple Watch Ultra.

Lẹgbẹẹ iPhone 15 Pro ati 15 Pro Max, Apple tun ti kede awọn awoṣe iPhone 15 ati 15 Plus. Awọn awoṣe wọnyi ṣe ẹya Erekusu Yiyi ati jogun awọn eerun A16 Bionic lati awọn awoṣe Pro ti ọdun to kọja. Awọn idiyele ibẹrẹ fun iPhone 15 ati 15 Plus wa kanna bi ọdun to kọja ni $ 799 ati $ 899 ni atele.

Lapapọ, iPhone 15 Pro Max tuntun wa pẹlu idiyele ibẹrẹ ti o ga julọ, ṣugbọn o funni ni ibi ipamọ diẹ sii ati iwọn awọn ẹya tuntun ati awọn ilọsiwaju ni akawe si iṣaaju rẹ.

