Ẹgbẹ ti Bureaux De Change Operators of Nigeria Appeals for Digital Autonomy

Association of Bureaux De Change Operators of Nigeria (ABCON) ti kepe Central Bank of Nigeria (CBN) lati fun Bureaux De Change (BDCs) ominira oni-nọmba lati ṣe aṣeyọri isọdọkan oṣuwọn paṣipaarọ. Alakoso ABCON, Dokita Aminu Gwadabe, ṣe ifilọlẹ ijabọ kan ti o rọ ile-ifowopamọ apex lati pese itẹwọgba atako kankan fun awọn BDC lati yipada ni kikun si awọn iṣẹ oni-nọmba.

Ififunni ominira oni-nọmba si awọn BDCs ni a nireti lati mu isọdọkan oṣuwọn paṣipaarọ wa, dinku ailagbara ọja, ati ṣe idagbasoke idagbasoke eto-ọrọ. ABCON ni igbasilẹ orin ti iyọrisi isọdọkan oṣuwọn ni iṣaaju, pẹlu ni ọdun 2006, 2009, ati lati ọdun 2018 si 2020, ṣaaju ibesile ajakaye-arun Covid-19.

Gegebi Dokita Gwadabe ti sọ, gbigba awọn oniṣẹ ẹrọ ti ara ẹni oni-nọmba yoo dẹrọ iṣawari oṣuwọn ọja otitọ, jẹ ki imuse ti awọn eto imulo oṣuwọn paṣipaarọ ajeji ti Ijọba Federal ṣe ibamu, ati atilẹyin ibojuwo to munadoko ti awọn iṣowo BDC fun ibamu pẹlu awọn ibeere ofin ati ilana.

ABCON ti ni ilọsiwaju ni gbigba imọ-ẹrọ ati pe o ti ṣe awọn idoko-owo pataki ni iwadi IT, idagbasoke, ati imuse ti awọn orisirisi awọn iṣeduro oni-nọmba niwon 2016. Awọn oniṣẹ BDC ni bayi ni awọn eto ibojuwo iṣowo ni ibi, ti o ni ipese pẹlu awọn ile-iṣẹ ọfiisi IT ati awọn asopọ intanẹẹti. Wọn ṣe igbasilẹ awọn iṣowo wọn lori Iṣẹ Oju opo wẹẹbu Amazon (AWS) lori ayelujara ni akoko gidi ati jade awọn ijabọ ojoojumọ fun ifakalẹ ipadabọ. Ni afikun, awọn oniṣẹ ti ṣepọ pẹlu Eto Imudaniloju Inter-Bank Nigeria (NIBSS) ati Nọmba Imudaniloju Banki (BVN) awọn iru ẹrọ.

Awọn atunṣe oni-nọmba wọnyi kii ṣe imudara iṣẹ ṣiṣe nikan ṣugbọn tun ṣe alabapin si idagbasoke gbogbogbo ati isọdọtun ti eka BDC. Ibeere ABCON fun ominira oni-nọmba ni ibamu pẹlu awọn atunṣe ti a gbero ti CBN fun awọn BDCs, ti n tẹnuba iwulo fun ibamu pẹlu awọn ilọsiwaju imọ-ẹrọ.

