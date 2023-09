Atijọ Onigi be ibaṣepọ Back Idaji a Milionu Ọdun Awari ni Zambia

Àwọn awalẹ̀pìtàn ti ṣe ìṣàwárí ìpìlẹ̀ ní ibi ìṣàwárí ti Kalambo Falls ní Zambia. Wọn ti ṣe agbekalẹ igi onigi Atijọ julọ ti a ti rii tẹlẹ, ti o ti fẹrẹ sẹhin ọdun idaji milionu kan. Ẹya ti o tọju daradara n tan imọlẹ si awọn agbara ilọsiwaju ti awọn baba wa atijọ. Wiwa naa daba pe wọn ti ni ilọsiwaju ni imọ-ẹrọ diẹ sii ju igbagbọ iṣaaju lọ.

A ṣe awari eto igi ni Kalambo Falls, ti o wa nitosi aala pẹlu Tanzania. O kere ju ọdun 476,000, ti o ṣaju itankalẹ ti Homo sapiens. Igi naa ṣe afihan awọn ami-gige ti o fihan pe awọn irinṣẹ okuta ni a lo lati darapọ mọ awọn igi nla meji papọ. Ẹ̀ka náà ni a gbà pé ó ti ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí pèpéle, ọ̀nà, tàbí ilé gbígbé, tí a ṣe láti jẹ́ kí àwọn baba ńlá wa ga ju omi lọ.

Ní àfikún sí ìtòlẹ́sẹẹsẹ onígi, àkójọpọ̀ àwọn irinṣẹ́ onígi pẹ̀lú pákó àti ọ̀pá ìwalẹ̀ ni a tún rí ní ojúlé náà. Lakoko ti o ti mọ tẹlẹ pe awọn eniyan ibẹrẹ lo igi ni akoko yii, o jẹ igbagbogbo fun awọn idi to lopin bii ibẹrẹ ina tabi isode.

Asiwaju onkowe ti awọn iwadi, Larry Barham lati University of Liverpool, so wipe awọn Awari ti awọn be ni a "Awari anfani" ṣe nigba kan excavation ni 2019. Ti tẹlẹ igbasilẹ fun awọn Atijọ onigi be dated to 9,000 years, ṣiṣe eyi ri. significantly agbalagba.

Titọju igi atijọ jẹ ipenija nitori ifarahan rẹ lati rot ati fi itọpa kekere silẹ fun igbasilẹ itan. Bibẹẹkọ, ipele omi giga ni Kalambo Falls ni a gbagbọ pe o ti ṣe alabapin si itọju iyasọtọ ti eto naa ni awọn ọdun sẹhin.

Awọn oluwadi wà anfani lati parí mọ awọn ọjọ ori ti awọn onigi be lilo titun kan ibaṣepọ ọna ti a npe ni luminescence ibaṣepọ . Nipa wiwọn akoko ikẹhin ti awọn ohun alumọni ti farahan si imọlẹ oorun, wọn ṣe awari pe eto naa jẹ o kere ju ọdun 476,000.

Awari yii n pese awọn oye ti o niyelori si awọn agbara ati awọn ilọsiwaju imọ-ẹrọ ti awọn baba wa atijọ. O tun tọka si pe awọn eniyan ibẹrẹ ni oju inu ati awọn ọgbọn pataki lati kọ awọn ẹya onigi ti o nipọn tipẹ ṣaaju ki Homo sapiens to jade.

