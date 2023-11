Awọn awòràwọ NASA Jasmin Moghbeli ati Loral O'Hara Wọle Rin Alafo Itan

By

Awọn awòràwọ NASA Jasmin Moghbeli ati Loral O'Hara ti ṣeto lati ṣe itan-akọọlẹ bi wọn ṣe nrin irin-ajo aye akọkọ wọn ni ita ita Ibusọ Alafo Kariaye (ISS). Ti ṣeto irin-ajo aaye naa fun Oṣu kọkanla ọjọ 1, Ọdun 2023, ni 8:05 owurọ ati pe o le ṣe ṣiṣan laaye lori ikanni YouTube osise NASA.

Lakoko irin-ajo aaye, Moghbeli ati O'Hara yoo ni iṣẹ pataki ti yiyọ Ẹgbẹ Igbohunsafẹfẹ Redio kuro, apoti ẹrọ itanna kan, ati rirọpo awọn apejọ ti o ni ibatan lori isẹpo iyipo oorun orun. Iṣiṣẹ yii ṣe pataki fun iṣẹ ṣiṣe to dara ti ISS ati ṣafihan imọran imọ-ẹrọ ati ikẹkọ awọn awòràwọ.

Jasmin Moghbeli, astronaut ti o ni aṣeyọri giga, pari irin-ajo eto-ẹkọ rẹ nipa ṣiṣe ayẹyẹ ipari ẹkọ lati Ile-iwe giga Baldwin ni Baldwin, New York. O gba oye oye ni Aerospace Engineering pẹlu Imọ-ẹrọ Alaye lati Massachusetts Institute of Technology ati oye oye ni Aerospace Engineering lati Naval Postgraduate School ni Monterey, California. Moghbeli tun jade ni Ile-iwe Pilot Idanwo Ọgagun US ni Patuxent River, Maryland.

Loral O'Hara, awòràwọ ẹlẹyamẹya miiran, ti gboye ile-iwe giga Clements ni Sugar Land, Texas. O gba oye Apon ti Imọ-jinlẹ ni imọ-ẹrọ aerospace lati Ile-ẹkọ giga ti Kansas ati Titunto si ti Imọ-jinlẹ ni awọn aeronautics ati astronautics lati Ile-ẹkọ giga Purdue. O'Hara gba Idapọ Iwadi Graduate Foundation Imọ-jinlẹ ti Orilẹ-ede ni 2008, ti n ṣe afihan iyasọtọ rẹ si iṣawari imọ-jinlẹ.

Irin-ajo aaye yii ṣe samisi akoko iwunilori bi mejeeji Moghbeli ati O'Hara ṣe aṣoju oniruuru ti o pọ si ati ifisi laarin aaye ti iṣawari aaye. Awọn aṣeyọri wọn ati awọn ifunni ṣiṣẹ bi awokose fun awọn onimọ-jinlẹ ti o nireti ati awọn awòràwọ ni ayika agbaye.

FAQ:

Ibeere: Kini idi ti irin-ajo aaye naa?

A: Idi ti oju-ọna aaye ni lati yọ Ẹgbẹ Igbohunsafẹfẹ Redio kuro ki o rọpo awọn apejọ ti nso lori isẹpo iyipo oorun.

Q: Nibo ni MO le wo irin-ajo aaye naa?

A: Irin-ajo aaye naa yoo jẹ ṣiṣan laaye lori ikanni YouTube NASA.

Q: Kini awọn ipilẹ ẹkọ ti Jasmin Moghbeli ati Loral O'Hara?

A: Jasmin Moghbeli ni oye oye oye ni Aerospace Engineering pẹlu Imọ-ẹrọ Alaye ati oye oye kan ni Imọ-ẹrọ Aerospace. Loral O'Hara ni oye Apon ti Imọ-jinlẹ ni imọ-ẹrọ afẹfẹ ati Titunto si ti Imọ-jinlẹ ni awọn aeronautics ati astronautics.

Q: Awọn aṣeyọri akiyesi wo ni Jasmin Moghbeli ati Loral O'Hara gba?

A: Jasmin Moghbeli ni a fun ni awọn ami iyin afẹfẹ mẹrin, Medal Iṣẹ Iṣẹ Idaraya, ati ọpọlọpọ awọn iyin miiran. Loral O'Hara gba Idapọ Iwadi Graduate Foundation ti Orilẹ-ede.

Ibeere: Kini idi ti irin-ajo aaye yii ṣe pataki?

A: Aaye oju-aye yii jẹ pataki nitori pe o jẹ oju-ọna akọkọ-lailai fun awọn mejeeji Jasmin Moghbeli ati Loral O'Hara ati ki o ṣe afihan awọn imọ-ẹrọ imọ-ẹrọ wọn ati imọran ni aaye ti iṣawari aaye.