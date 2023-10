Awọn Imọye Tuntun lori Awọn erupẹ onina ati Awọn ilana Oju-ọjọ

By

Iwadi laipe kan ti a tẹjade ni Awọn lẹta Iwadi Geophysical ti tan imọlẹ lori asopọ laarin awọn eruption volcano ati awọn idalọwọduro ni awọn iyipo oju-ọjọ agbaye. Awọn awari iwadii fi han pe awọn eruption volcano ni awọn agbegbe otutu ti o sunmọ equator le ja si awọn iyipada airotẹlẹ ninu awọn ibaraenisepo oju-ọjọ oju-aye okun, ni pataki El Niño Southern Oscillation (ENSO) ati Okun India dipole (IOD).

IOD jẹ apẹrẹ oju-ọjọ ti o ṣe afihan nipasẹ awọn iyatọ iwọn otutu ni ila-oorun ati iwọ-oorun Okun India. Awọn ipele IOD to dara ja si awọn ayipada pataki ni iwọn otutu, ojoriro, ati awọn ilana afẹfẹ ni awọn agbegbe adugbo. Lọna miiran, awọn ipele IOD odi yiyipada awọn ipo wọnyi. Iwadi na rii pe awọn eruptions folkano ti o lagbara ni awọn ilẹ-ofe nfa IOD odi lẹsẹkẹsẹ lẹhin eruption, atẹle nipasẹ ipele rere ni ọdun to nbọ. Awọn anomalies IOD wọnyi le duro fun awọn ọdun 7-8 ṣaaju ki o to pada si awọn ipo iṣaaju-eruption.

Awọn oniwadi tun ṣe iwadii ipa ti Interdecadal Pacific Oscillation (IPO), iyipo afefe miiran ti o wa fun ọdun 20-30. Wọn ṣe awari pe ipele IPO le ni ipa siwaju si agbara ti idahun IOD. Abala IPO odi kan n pọ si IOD odi, lakoko ti ipele IPO rere kan mu IOD rere lagbara.

Ni afikun, iwadi naa ṣawari asopọ laarin awọn oscillation ENSO ati awọn eruptions volcano. Wọ́n ṣàkíyèsí pé lẹ́yìn ìbújáde ńláńlá ilẹ̀ olóoru, ìmóoru El Niño máa ń wáyé ní ọdún àkọ́kọ́, àwọn ipò La Niña sì tẹ̀ lé e. Idahun ti ENSO wa lẹhin ti IOD nipasẹ awọn oṣu 2.

Ijinle thermocline, iwọn otutu airotẹlẹ ninu awọn okun, tun ṣe ipa kan ninu idahun oju-ọjọ si awọn eruption volcano. Awọn ipo IPO ti o dara ni abajade ni thermocline aijinile ni ila-oorun Okun India, di irẹwẹsi iwọn otutu oju omi okun ati didoju IOD lẹhin eruption. Lọna miiran, awọn ipo IPO odi jẹ ki iwọn otutu jinlẹ sii, ni okun iwọn otutu oju omi okun ati iṣaju Okun India fun awọn iṣẹlẹ IPO odi ti o lagbara.

Awọn oye tuntun wọnyi sinu awọn ibaraenisepo eka laarin awọn eruption volcano ati awọn ilana oju-ọjọ pese alaye ti o niyelori fun awọn agbegbe ti o ni itara si iṣẹ-ṣiṣe volcano. Loye awọn ipa ti o pọju lori oju-ọjọ le ṣe iranlọwọ ni ṣiṣe awọn igbelewọn eewu ati murasilẹ fun awọn iṣẹlẹ oju-ọjọ to gaju. Nipa gbigbe awọn igbese ṣiṣe, awọn agbegbe ati agbegbe le ni aabo dara julọ lati awọn abajade ti awọn eruption volcano.

FAQ:

Kini El Niño Southern Oscillation (ENSO) ati Indian Ocean Dipole (IOD)?

ENSO jẹ ibaraenisepo oju-aye oju-omi okun nipasẹ awọn iyipada ninu iwọn otutu oju omi ni Okun Pasifiki. O nyorisi awọn iyipada afefe ati pe o le fa awọn iṣẹlẹ El Niño ati La Niña. IOD jẹ apẹrẹ oju-ọjọ ti o ni nkan ṣe pẹlu awọn iyatọ iwọn otutu ni ila-oorun ati iwọ-oorun Okun India, ti o ni ipa iwọn otutu, ojoriro, ati awọn ilana afẹfẹ ni awọn agbegbe adugbo.

Bawo ni awọn idalọwọduro ni awọn ilana oju-ọjọ ṣe pẹ lẹhin eruption onina?

Awọn idalọwọduro ni awọn ilana oju-ọjọ, ni pataki awọn asemase IOD, le ṣiṣe ni fun awọn ọdun 7-8 lẹhin eruption folkano ṣaaju ki o to pada si awọn ipo iṣaaju-eruption.

Kini Interdecadal Pacific Oscillation (IPO)?

IPO jẹ iyipo oju-ọjọ ti o wa fun ọdun 20-30 ati pe o waye lori agbegbe ti o tobi ju, ti o yika awọn igun-aarin mejeeji. O ni ipa lori iwọn otutu ti Okun Pasifiki Tropical ati awọn agbegbe ariwa lakoko awọn ipele rere ati odi.

Bawo ni awọn eruption folkano ṣe ni ipa ipa ipanilara agbaye?

Awọn eruption volcano tu awọn aerosols sinu oju-aye, eyiti o le ja si ipa itutu agbaiye. Itutu agbaiye le ṣiṣe ni fun awọn oṣu tabi awọn ọdun, ni ipa ipa ipanilara agbaye, eyiti o jẹ iwọntunwọnsi laarin itankalẹ oorun ti nwọle ati ti njade. Imudani lori awọn ilana oju-ọjọ bii IOD ati ENSO gbọdọ ni agbara to lati ju ipa ti awọn iwọn otutu ti o dinku.

(Orisun: Awọn lẹta Iwadi Geophysical)