Iṣẹ apinfunni VERITAS ti NASA n murasilẹ lati ṣe iwadi Venus lati Orbit

Iṣẹ apinfunni VERITAS ti NASA (Venus Emissivity, Imọ Redio, InSAR, Topography, Ati Spectroscopy) ti ṣeto lati ṣe ifilọlẹ laarin ọdun mẹwa lati ṣe iwadii oju ti Venus lati orbit. Awọn onimo ijinlẹ sayensi gbagbọ pe kikọ ẹkọ oju-aye Venus le pese awọn oye ti o niyelori si ibugbe ati itankalẹ ti awọn aye aye apata. Lati murasilẹ fun iṣẹ apinfunni yii, ẹgbẹ imọ-jinlẹ VERITAS kariaye ṣe ipolongo ọsẹ meji laipẹ ni Iceland, ni lilo awọn oju-ilẹ volcano bi afọwọṣe Venus.

Iceland ti yan bi iduro fun Venus nitori awọn ibajọra ti ẹkọ-aye rẹ. Mejeeji Iceland ati Venus ni iṣẹ ṣiṣe folkano, ati ikẹkọ lori ilẹ folkano ni Iceland le ṣe iranlọwọ fun ẹgbẹ VERITAS lati loye kini radar ọkọ ofurufu yoo ṣe akiyesi lori Venus. Lakoko ipolongo naa, ẹgbẹ naa ṣe iwadi awọn idogo folkano, awọn aaye lava, ati awọn agbegbe folkano ti nṣiṣe lọwọ ni Iceland ti o dabi oju ilẹ Venus. Wọn ṣajọ awọn apẹẹrẹ apata ati ṣe awọn iwọn lati ṣe iwadi roughness dada ati awọn ohun-ini miiran ti awọn apata.

Lati gba awọn aworan radar eriali ti awọn ipo ti a ṣe iwadi, awọn ọkọ ofurufu ti a dari nipasẹ Ile-iṣẹ Aerospace German (DLR) ni a ṣe loke awọn oju-ilẹ Icelandic. Awọn data radar ti a gba lati afẹfẹ yoo ṣe afiwe pẹlu awọn wiwọn ilẹ ti o mu nipasẹ ẹgbẹ imọ-jinlẹ VERITAS. Ifiwera yii yoo ṣe iranlọwọ fun awọn onimo ijinlẹ sayensi ni oye daradara awọn akiyesi radar ti yoo ṣe nipasẹ ọkọ ofurufu ni orbit ni ayika Venus.

Iṣẹ apinfunni VERITAS yoo lo radar iho sintetiki ati spectrometer infurarẹẹdi ti o sunmọ lati ṣẹda awọn maapu agbaye 3D ti Venus ati iyatọ laarin awọn oriṣiriṣi awọn iru apata lori oju rẹ. Nipa kikọ oju-aye Venus lati orbit, awọn onimo ijinlẹ sayensi nireti lati ṣii awọn amọ nipa inu ile aye ati ni oye si itankalẹ ti awọn aye aye apata bi Earth.

awọn orisun:

