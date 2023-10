Ipa ti Hydrogen Aṣoju lori Sa asala ti Lyman-Alpha Photons ni Reionization-Epoch Galaxies

By

Awọn astronomers ṣi ṣiyemeji nipa ilana ati akoko isọdọtun, eyiti o jẹ nigbati hydrogen ni agbaye di ionized lẹẹkansi lẹhin ti o wa bi awọn ọta didoju fun bii 200 milionu ọdun. Reionization ti wa ni idari nipasẹ Lyman-continuum (LyC) photon, eyi ti o ni agbara lati kolu elekitironi jade ti hydrogen awọn ọta. Ibeere naa ni, nibo ni awọn fọto LyC wọnyi ti wa? Ọ̀pọ̀ àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ sánmà gbà pé àwọn ìràwọ̀ ìjímìjí kó ipa kan nínú yíyí àgbáálá ayé padà.

Lakoko akoko isọdọtun, awọn irawọ wa ti o jade ni itankalẹ Lyman-Alpha (Lyα), eyiti o tu silẹ nigbati awọn ọta hydrogen yipada lati ipo igbadun akọkọ wọn si ipo ilẹ wọn. Sibẹsibẹ, kii ṣe gbogbo awọn photon Lya ni anfani lati sa fun awọn irawọ wọnyi. Ti photon Lya kan ba tuka si eti galaxy kan, o le sa fun ati rii. Ti ko ba si awọn fọto Lya ti o le sa fun, o daba pe awọn fọto LyC tun ko lagbara lati sa fun, ati pe galaxy ko ṣe alabapin si isọdọtun.

Iwaju hydrogen didoju (HI) ninu awọn irawọ wọnyi le ti dina salọ ti awọn fọto Lya ati, nitori naa, awọn fọto LyC. Lati ṣe iwadii eyi, a ṣe iwadi lori apẹẹrẹ ti awọn irawọ ti a ṣe akiyesi nitosi opin isọdọtun, lilo Lyα ati [CII] itujade (ijadejade lati erogba ti o ti gba iye agbara ti o tọ fun elekitironi kan lati sa fun) lati wiwọn awọn iyipada pupa wọn.

Awọn iṣipopada pupa ti Lyα ati [CII] itujade ninu galaxy kọọkan ni a ṣe afiwe. Awọn oniwadi naa rii pe aiṣedeede iyara laarin awọn iru itujade meji, ti a mọ si aiṣedeede iyara Lyα, ni ibamu daadaa pẹlu iwọn gaasi HI ni awọn galaxies lati Epoch of Reionization. Eyi ni imọran pe ona abayo Lya ninu awọn irawọ wọnyi ni ipa nipasẹ akoonu gaasi HI gbogbogbo, dipo awọn agbegbe agbegbe.

Awọn awari fihan pe opo gaasi HI ti n pọ si jẹ ki o nira diẹ sii fun awọn fọto Lya lati sa asala, eyiti o tun ṣe idiwọ salọ ti LyC ionizing photons. Eyi ni imọran pe kikọ kika akoonu HI gbogbogbo ti awọn irawọ le pese awọn oye si ilana ti isọdọtun agbaye.

Awọn akiyesi ojo iwaju nipasẹ James Webb Space Telescope (JWST) ni a nireti lati pese data ti o ga julọ lori awọn irawọ atijọ lati akoko isọdọtun, ti o funni ni oye ti o ga julọ ti akoko pataki yii ninu itan-akọọlẹ agbaye.

Awọn orisun: Lauren Elicker, University of Cincinnati