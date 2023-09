Awọn Onimọ Aworawo Ilu Tọki ṣe Ikẹkọ NGC 2509 Ṣii iṣupọ Lilo Data Gaia

By

Lilo data lati ESA's Gaia satẹlaiti, awọn astronomers lati Ile-ẹkọ giga Istanbul ti ṣe iwadii kan lori iṣupọ ṣiṣi NGC 2509, n pese awọn oye sinu igbekalẹ ati awọn aye astrophysical. Awọn iṣupọ ṣiṣi jẹ awọn ẹgbẹ ti awọn irawọ ti o wa ni isunmọ ti walẹ si ara wọn ati pe a ṣẹda lati inu awọsanma molikula nla kanna. NGC 2509, ti o wa ninu ẹgbẹpọpọ ti Puppis, jẹ iṣupọ ṣiṣi aarin-ọjọ-ori ti ko ṣe iwadi daradara, pẹlu ọpọlọpọ awọn ohun-ini rẹ ko ni idaniloju. Lati ṣe iwadii NGC 2509, awọn astronomers ṣe atupale astrometric ati data photometric lati Gaia Data Tu 3. Wọn ya awọn ọmọ ẹgbẹ iṣupọ kuro ninu awọn irawọ aaye ati pinnu awọn aye ipilẹ to peye diẹ sii ti NGC 2509.

Iwadi na ri pe NGC 2509 ni iṣipopada to dara ti -2.72 ati 0.8 mas / ọdun ni igoke ọtun ati idinku, lẹsẹsẹ. Ijinna ti a pinnu rẹ jẹ isunmọ awọn ọdun ina 8,200, ati pe ọjọ-ori rẹ ṣee ṣe 1.5 bilionu ọdun. Radiusi aropin ti iṣupọ jẹ nipa awọn ọdun ina 16.7, ati pe reddening jẹ 0.1 magi. Metallicity ti NGC 2509 jẹ iwọn lati wa ni ipele ti 0.0152 dex, ati iwuwo irawọ aarin rẹ jẹ isunmọ awọn irawọ 32.33/arcmin².

Gbigbe atokọ ti awọn iṣupọ ṣiṣi galactic ti a mọ ati kika wọn ni awọn alaye jẹ pataki fun imudara oye wa ti dida ati itankalẹ ti galaxy wa. Iwadi yii ṣe alabapin si imọ ti NGC 2509 ati pese alaye ti o niyelori nipa awọn ohun-ini rẹ. Iwadi siwaju ati iwadi ti awọn iṣupọ ṣiṣi yoo tẹsiwaju lati ṣawari diẹ sii nipa ẹda inira ti agbaye wa.

